Vertiginoso cierre de listas en Juntos por el Cambio: un vidalista secundará a Rodríguez Larreta, Esteban Bullrich tendrá un candidato y Manes apuesta al misterio

Llegó el día. Este sábado a la medianoche vencerá el plazo para la presentación de listas de candidatos para las PASO y Juntos por el Cambio quiere anticiparse a todos: está previsto que los postulantes porteños del espacio se reúnan por la mañana para firmar las planillas y sacarse una foto. Será la primera confirmación de una jornada que promete incertidumbre, reacomodamientos y tensión hasta última hora para completar las nóminas. Los candidatos bonaerenses de JxC también se preparan para la primera imagen juntos, en La Plata, aunque aún no está definida la hora.

Todavía se esperan sorpresas en materia de nombres, aunque una se anticipó: el primer candidato a legislador porteño de JxC será Emmanuel Ferrario, un dirigente de confianza de María Eugenia Vidal y que, en la práctica, secundará a Horacio Rodríguez Larreta tras la renuncia de Diego Santilli. Y convertirá a la ex gobernadora en la virtual coconductora de la Ciudad de Buenos Aires. Una muestra de que su rol no será el de una mera diputada.

Ferrario fue subsecretario de Coordinación de la Gestión durante la gobernación bonaerense de Vidal y entre 2014 y 2015 se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y luego cumplió la misma función en la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión. En diciembre de 2019 regresó a la Ciudad de Buenos Aires, donde primero fue jefe de Asesores y luego secretario de Asuntos Estratégicos. En julio de 2020 se fue por un año a Estados Unidos a hacer un posgrado en Harvard. Hoy es asesor de Rodríguez Larreta.

“Vidal puro”, lo calificaron en el larretismo a Ferrario, a quien el jefe de Gobierno pensaba designarlo como nuevo Secretario General de la Ciudad en reemplazo de Fernando Straface, elegido originariamente para ponerse al frente de la lista de legisladores porteños. Pero Rodríguez Larreta prefirió finalmente mantener a Straface, uno de sus ministros más cercanos, como Secretario General y de Relaciones Internacionales, que tendrá también el rol de coordinador estratégico en el gabinete porteño en los próximos dos años y sumará otro papel clave: será el jefe de campaña de JxC en Capital.

Con la renuncia de Santilli, los ministerios que tenía a cargo, Justicia y Seguridad, quedaron en manos de su segundo, Marcelo D’Alessandro. Sin embargo, se espera el desdoblamiento de esas carteras para que Gustavo Ferrari ocupe Justicia, el mismo cargo que tuvo con Vidal en Provincia.

¿Quiénes integrarán la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la Ciudad? Después de Vidal, el segundo puesto será para el economista Martín Tetaz, propuesto por la UCR. Tercera, Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. Cuarto, Fernando Iglesias, pedido por Mauricio Macri. Quinta, Carla Carrizo, de la UCR. Sexto, Fernándo Sánchez, de la Coalición Cívica. Séptima, Sabrina Ajmechet, la politóloga que promueve Patricia Bullrich.

El octavo lugar de la nómina será para Pablo Walter, ex senador nacional por el PRO, impulsado por Esteban Bullrich, a quien Horacio Rodríguez Larreta convenció de no romper con su partido: molesto por el armado bonaerense del jefe de Gobierno, estuvo en conversaciones con Facundo Manes para sumarse a su lista en la Provincia de Buenos Aires. “La unidad es un valor demasiado importante para que lo pasen por encima los egos o las especulaciones”, publicó en su cuenta de Twitter al explicar por qué apoyará a Santilli. Su gesto también fue recompensado en la nómina porteña.

Ese será el equipo de Juntos por el Cambio que se enfrentará en las PASO de la Ciudad a la lista de Republicanos Unidos, con Ricardo López Murphy como primer candidato a diputado, y a la que presentará Adelante Ciudad, de los radicales disidentes, que encabezará Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de Cambiemos. La novedad entre los acompañantes de López Murphy es que el economista y empresario pyme Gustavo Lazzari será el tercer candidato en lugar del periodista Gustavo Segré, quien decidió bajarse de la postulación por motivos personales y laborales.

En la Provincia de Buenos Aires, los operadores de Santilli todavía seguían negociando algunos puestos de las listas en un distrito mucho más complejo y en el que la competencia de la lista de PRO y la Coalición Cívica contra la UCR, que postula a Manes, aporta un componente inquietante: un triunfo holgado del ex vicejefe porteño dejará ubicado a Rodríguez Larreta en la recta de largada de su proyecto presidencial. ¿Y si pierde? Un debut con muchos votos para el neurocientífico, a la vez, lo pondrá en el pelotón de principales candidatos para suceder a Alberto Fernández en 2023.

La lista de Santilli quedaría de la siguiente manera: segunda, Graciela Ocaña, de Confianza Pública; tercero, Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica que aspira a otro mandato; cuarta; Marcela Campagnoli, de de la Coalición Cívica; quinto, Gerardo Milman, la mano derecha de Patricia Bullrich; sexta, Natalia Villa, diputada alineada con Jorge Macri que busca su reelección; séptimo, Hernán Lombardi, pedido por Macri; el nombre del octavo candidato estaba en duda y el noveno sería Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de Cambiemos, que llega en nombre de la agrupación bonaerense La Territorial, que representa a dirigentes del PRO enrolados en el larretismo y cercanos a Vidal.

Por su parte, la nómina de Manes estaba rodeada de misterio. No estaba confirmado el segundo lugar para Margarita Stolbizer, líder del GEN. En ese puesto también se mencionaba a Alejandra Lordén, vicepresidenta de la UCR. El tercer lugar sería para el peronista Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados. Martín Lousteau aportaría a Danya Tavela, vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia. Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel y dirigente del Peronismo Republicano, sería primer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral.

Hasta ahora, Manes fue construyendo su candidatura con suspenso. Insinuó su lanzamiento a mediados de junio ante los máximos referentes del radicalismo, en una visita al Comité Nacional de la UCR. Sigue utilizando su cuenta de Twitter para referirse a sus estudios sobre el cerebro, pero todavía allí no hay política. Dio sólo una entrevista periodística a un programa de televisión y allí dijo: “Mi interna es con la decadencia argentina”.

Mientras, el radical Gustavo Posse, intendente de San Isidro, bajó su lista, pero no tanto: acordó con Rodríguez Larreta que apoyará la candidatura de Santilli a través de su nómina de concejales. Hay quienes especulan que propondría el nombre de la octava postulante del ex vicejefe porteño. Otros aseguran que en las conversaciones con el larretismo pidió dos diputados nacionales y seis provinciales, pero que al final no le dieron nada.

La conversión de Posse a aliado de Santilli provocó movimientos curiosos (o no tanto) en su municipio: Ramón Lanús, referente del PRO sanisidrense es un opositor tan tenaz del intendente que iba a jugar alineado con el candidato larretista y ahora encabezará la lista de concejales en apoyo de Manes. El 25 de junio, Mauricio Macri difundió un video para respaldar a Lanús en San Isidro. ¿Filmará ahora uno en apoyo de Posse?

No será la única de las rarezas que depara el vertiginoso cierre de las listas de candidatos para las PASO. Si la política es el arte de lo posible, en estas elecciones legislativas hay tanto en juego que ya no queda nada de arte. Sólo se impone lo posible (y hasta lo imposible) para ganar como sea.

