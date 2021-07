El Gobierno y Omar Perotti no logran un acuerdo y se tensiona el armado de listas en Santa Fe

Alberto Fernández y Omar Perotti

Si bien por estas horas toda la atención y expectativa se la lleva la definición de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno está librando batallas por los nombres en otros distritos clave en donde la representación del Frente de Todos aún no está decidida y la Casa Rosada no logra llegar a acuerdos con los ejecutivos provinciales, que siempre se muestran más reacios a aceptar la voluntad de Balcarce 50.

Una de las conversaciones más tensas es la que Alberto Fernández está llevando a cabo con Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que se resiste a que le impongan los postulantes de su terruño. Por eso, ante la falta de acuerdo, el mandatario provincial viajó a Buenos Aires y se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien le comunicó la postura del jefe de Estado. De todos modos, el Presidente y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, pasaron a saludar mientras se desarrollaba el cónclave.

El mensaje de Cafiero para Perotti fue claro: el Gobierno quiere que Agustín Rossi, ministro de Defensa, encabece la lista para el Senado y que Roberto Mirabella, el senador que reemplazó de Omar Perotti cuando ganó la gobernación en 2019, sea el primer candidato a la Cámara de Diputados , secundado por María de los Ángeles Sacnun, otra miembro de la Cámara alta que, además, está entre las preferidas de Cristina Kirchner.

Agustín Rossi (Maximiliano Luna)

El gobernador de Santa Fe descartó esta estructura de plano por dos motivos. El principal es que no quiere que Rossi sea candidato en ninguna lista . Considera que por fuera de Santa Fe capital y Rosario el funcionario nacional no mide bien y que sería un candidato “viejo”. La otra razón es que quiere respetarle el lugar a Mirabella, dirigente de su confianza que ya está en el Senado y no aceptaría “bajar” a Diputados.

Perotti también quiere que la otra candidata al Senado sea Sacnun y está dispuesto a hacer la concesión de que sea ella quien encabece y que Mirabella vaya de segundo porque, de este modo, aunque su alfil tenga pocas chances de ingresar (entran dos por la mayoría y uno por la minoría y la elección está complicada, admiten en el oficialismo), sería un gesto con Cristina Kirchner y evita que Rossi se cuele en la boleta.

Roberto Mirabella

Para encabezar la boleta de Diputados, el ideal de Perotti sería Marcelo Lewandowski, actual senador provincial cercano a la ex ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa. Considera que el ex periodista tiene mejor imagen que Rossi y que lograría más penetración en zonas de la provincia a las cuales el kirchnerismo no llega.

María de los Ángeles Sacnun

Otros nombres que están en mente del Gobernador son Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, y Leandro Busatto, jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados provincial y yerno de Enrique “Pepe” Albistur. Con esta nómina, Perotti siente que acopla a la nueva camada en contraposición de la oferta “retro” que proponen desde el Gobierno.

De ambos lados coinciden en que la última palabra -como en la mayoría de las listas- la tendrá Cristina Kirchner , al menos para elegir el lugar de Sacnun. Aunque hay muchos puestos y nombres en debate, lo que la Vicepresidenta pida para la senadora de su confianza no será vetado. Y, salvo una sorpresa, su lugar seguirá siendo la Cámara alta.

Del otro lado, Rossi insiste que no tiene interés de ser candidato y hoy se define, en público y en privado, como un hombre de Alberto Fernández. Sin embargo, Perotti desconfía de esta postura y sus operadores le deslizan que el ministro de Defensa sigue con la ambición de ser gobernador en 2023 y para eso quiere llegar al Senado para posicionarse.

A 48 horas del cierre de listas, aún no hay definiciones sobre qué sucederá en Santa Fe y las tensiones seguirán hasta último momento. Lo único cierto es que los nombres en danza no variarán y lo que se determinará es quién se impone en la puja de intereses. Descontando que Cristina Kirchner conseguirá un lugar para Sacnun, el perdedor saldrá de Alberto Fernández y Omar Perotti. El puesto clave que lo decidirá será la boleta de senadores.

SEGUIR LEYENDO: