Alfredo Cornejo: “No creo que Cristina quiera que seamos Venezuela, pero por mala praxis nos pueden llevar a serlo”

Mientras se terminan de cerrar las listas en varias provincias y el radicalismo enfrentará al Pro en varias provincias por ser los líderes en las listas de Juntos por el Cambio, el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, señaló que esa competencia “permite la unidad, porque nadie va por afuera”.

El diputado por Mendoza fue orador del tradicional almuerzo del Rotary Club que en estos tiempos se realiza mediante un encuentro virtual y buscó plantear la situación del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio y la intención de la fuerza política de liderar dentro de la Coalición.

Luego de hacer un resumen en donde detalló que las elecciones de medio término “se van a dar en un contexto en donde el país tiene un gran deterioro social con un porcentaje más alto de pobreza y uno de los momentos más difíciles del ingreso” y que la UCR tiene una visión “muy crítica” de la realidad actual. “En 2019, Cambiemos perdió las elecciones por la economía porque era un momento malo, pero este es peor. En el oficialismo tratan de responsabilizar a Macri y a la pandemia, pero creo que son dos argumentos muy débiles”.

Aunque Cornejo nombró en varias oportunidades la “necesidad” de llevar adelante “una reforma de las leyes laborales, que sea más simple poder contratar gente” y que “no hay posibilidades de llevar adelante una política económica de shock en la baja del gasto público”, buena parte de su exposición se concentró en las elecciones en donde señaló que “estas son para equilibrar y las del 2023 son por la alternancia”. Y que en ese contexto la próxima contienda “va a tener una repercusión nacional”.

A partir de esto, retomó el discurso que está levantando la UCR en donde señaló que durante el gobierno de Cambiemos su partido “acompañó y en muchos casos era un combidado de piedra, hoy no hay un liderazgo único y la discusión dentro de Juntos por el Cambio es más horizontal”.

Luego reconoció que aunque el centenario partido tenga una gran capilaridad en el país “teníamos una debilidad de liderazgo en el AMBA que es donde es más fuerte el Pro. Ahora lo estamos supliendo con Martín Lousteau y la reciente incorporación de Facundo Manes”.

Cuando llegó el momento de las preguntas de los asistentes que las iba leyendo Clara Mariño hubo algunas que se referían a la estrategia de gobierno del Frente de Todos, el rol de Cristina Kirchner y, como era de esperar, la posibilidad de que la Argentina se convierta en Venezuela.

Respecto a esto último, uno de los asistentes le consultó a Cornejo si entendía que el oficialismo tenía “un plan deliberado” para que eso suceda. Frente a esto, el ex gobernador de Mendoza hizo referencia a Cristina Kirchner, que la señaló como la persona de más poder del gobierno, y dijo que entiende que “a ella no le gusta mucho Venezuela, se imagina más a que sus medidas son de países escandinavos, o que Axel Kicillof -gobernador de Buenos Aires- es un ministro alemán, y no es así. Lo que el kirchnerismo tiene que entender es que los países escandinavos crecieron para poder distribuir”.

Respecto a un plan orquestado para ser Venezuela, Cornejo dijo que “no creo que sea así. Sin embargo, por mala praxis es probable que nos lleven a Venezuela”.

Pero el presidente de la Unión Cívica Radical y diputado nacional tiene su eje puesto en lograr que un radical acceda al Sillón de Rivadavia en 2023 y buena parte de su discurso apunta a esa objetivo. Tanto es así que retomó la idea de que estas elecciones “son de equilibrio” y que están “preparados” para volver al poder.

“Los equipos técnicoas del radicalismo están infinitamente mejor preparados que los del Frente de Todos, lo mismo que los del Pro para poder gestionar al país”, dijo el referente radical que cuando le consultaron si era su intención ser candidato señaló que “no lo confirmo ni lo descarto”.

Por último, dejó el mensaje que “si en esta elección gana el kirchnerismo, se va a profundizar el intervencionismo, la pérdida de libertades individuales y las arbitrariedades”

