Florencio Randazzo criticó a Horacio Rodríguez Larreta por permitir los piquetes en la Ciudad: “Yo los sacaría con la Policía”

El precandidato a diputado nacional por la agrupación Vamos Con Vos (VCV), Florencio Randazzo, criticó anoche al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por permitir los cortes de calles que ocurren a diario en la ciudad de Buenos Aires y afirmó que, en caso de estar en su lugar, él los “sacaría con la Policía”.

El dirigente peronista, en una entrevista televisiva, equiparó a los dirigentes del Frente de Todos y a los de Juntos por el Cambio y los responsabilizó a ambos por ser parte del “problema” y por integrar “dos espacios políticos que expresan lo mismo, Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta y Cristina Kirchner con Alberto Fernández”.

“Con Larreta es igual. En Argentina todos los días hay piquetes. Hay cronograma del tiempo, de los servicios públicos de transporte y un cronograma de cortes. ¿Cuál es la actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tiene la Policía?”, les preguntó Randazzo a los periodistas que lo entrevistaban. “¿Y usted que haría?”, le replicaron y respondió: “ Yo los saco, por supuesto. No hay ningún país en el mundo que funcione con la anomia que tiene la Argentina ”.

En ese sentido, el precandidato a diputado nacional insistió: “Es imposible que Argentina pueda funcionar así. Ningún país del mundo funciona así. No tenemos que ser tan inteligentes, sino que tenemos que recuperar la racionalidad, la empatía y hay que animarse. Sino, es preferible no ofrecerse como alternativa para gobernar si no pueden resolver esas cosas. Ya nos parece normal y nos parece loco tener que sacar a quienes cortan todos los días”.

“A veces pienso que yo estoy loco. Pero, perdón ¿parece loco que quien corta la calle todos los días, digamos, che, venga la Policía y los tiene que sacar? ¿Es loco eso? Para eso tiene que haber decisión política. En cualquier lugar del mundo donde se viola la ley, está la Justicia. La idea de que somos diferentes nos ha hecho un daño tremendo”, consideró Florencio Randazzo, quien se presentará en las elecciones como un espacio político independiente del kirchnerismo y el macrismo.

Las críticas contra Rodríguez Larreta apuntan al principal líder opositor que surgió en la previa de la campaña como el principal articulador de la oferta electoral para enfrentar a las listas del Frente de Todos, tras la decisión del ex presidente Mauricio Macri de viajar a Europa y correrse del armado de las listas. Randazzo venía criticando en las últimas semanas con dureza al gobierno nacional y al kirchnerismo en general, tanto por las últimas medidas económicas como por la política exterior.

Para Randazzo, que competirá por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, en la próxima elección “si insistimos en los mismos caminos, el resultado va a ser lo mismo”, ya que en las PASO y en las generales “se define un rumbo: o volvemos el fracaso del macrismo o ratificamos el rumbo que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández”.

“Millones de argentinos sienten una enorme resignación, a diferencia del 2001 cuando había bronca, hoy hay resignación, y eso es muy preocupante porque Argentina podría estar mucho mejor”, aseguró el dirigente peronista opositor.

Y consignó que “en el mundo han bajado la inflación, como también lo hizo Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Pero nosotros somos distintos y tenemos la inflación de 60 por ciento, estamos después de Venezuela. No podemos planificar, un préstamo, tasas de interés usurarias, somos distintos, sigamos distintos”.

