Para Agustín Rossi, “hay semiplena prueba” de que el gobierno de Macri envió material bélico a Bolivia

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó este martes la ceremonia de inicio de una nueva campaña sanitaria fluvial y brindó detalles a Infobae sobre las primeras investigaciones en relación con el envío de material antidisturbios a Bolivia durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri.

Según Rossi, ya se pudo acreditar que un avión Hércules partió desde El Palomar rumbo a La Paz el 12 de noviembre pasado y “también que la carta de agradecimiento de la Fuerza Aérea Boliviana existió”.

-¿Qué es lo que su Ministerio tiene acreditado hasta el momento en relación con el envío de munición antidisturbios y otros materiales con destino a las Fuerzas Armadas Bolivianas?

- Lo que tenemos comprobadas son dos cosas. En primer lugar, que el viaje realmente existió y que partió el 12 de noviembre de 2029 a las 23 desde El Palomar, con llegada a La Paz alrededor de las 4 del 13. El Hércules fue parqueado en la zona militar del aeropuerto que se encuentra bajo control de la Fuerza Aérea Boliviana y no detuvo sus motores. En esa circunstancia descendió personal de Gendarmería Nacional con el cargamento y acto seguido abordó el aparato un grupo de familiares del personal diplomático argentino acreditado en Bolivia. Tenemos acreditado también el nombre y apellido de todo el personal que viajó y el equipamiento declarado ante la aduana.

El jefe de la Armada Julio Guardia durante la alocución del Ministro de Defensa. Minutos después Agustín Rossi afirmaría que el agregado naval adjunto en La Paz reconoció haber recibido la carta enviada por el General Gonzalo Terceros.

- El segundo hecho que tenemos constatado es que la carta de agradecimiento de la Fuerza Aérea Boliviana existió. En este sentido el segundo jefe de la Agregaduría Naval a la Embajada Argentina en Bolivia, capitán de fragata Gestoso, ya ha reconocido que fue él quien la recibió y que la firma que figura en la misma le corresponde.

-Si el comandante del Hércules señala en su informe de viaje que tripulación y pasajeros cumplieron los trámites migratorios y aduaneros, ¿porqué se habla de contrabando?

-Habrá que ver qué delito se termina tipificando. La realidad es que todos presumimos que en el Hércules viajó una parte de carga que fue efectivamente destinada al resguardo de la seguridad de la embajada argentina en La Paz y además otra parte que fue directamente a manos de la Fuerza Aérea Boliviana . Ese es precisamente el material que el ex jefe militar boliviano agradece en su carta al embajador. Esa nota parece, más que un agradecimiento, un recibo o un remito. La Justicia en definitiva terminará diciendo si estamos en presencia de un delito de contrabando agravado o no.

- ¿Le suena lógico que el general del aire Gonzalo Terceros remitiera una carta de agradecimiento el mismo día en que dejó el servicio activo?

- Mire, está constatado que la carta existe y que nadie dio cuenta de la situación hasta que las autoridades bolivianas lo dieron a conocer. Hoy ese general boliviano está preso por haber participado de acciones destituyentes contra el gobierno de Evo Morales. Si bien por intermedio de su abogado el militar aseguró que el no firmó esa carta hoy todo parece indicar que fue así.

Para Rossi, la responsabilidad del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea Argentina se limita a haber cumplido con un requerimiento de transporte aéreo conforme a lo que marca la legislación vigente

-No podemos soslayar el hecho que este general y toda la cúpula militar fue destituida por la Presidenta Jeanine Añez. ¿No es llamativo que alguien que ya no ejerce el mando agradezca en nombre de una fuerza que no conduce?

-Me parece que esa es una conjetura un poco extraña, estamos hablando como si la carta no hubiera existido y la carta existió. También Macri se estaba yendo del gobierno y también fue uno de los que primero reconocieron a Añez. Hay que contar todo como fue. Es cierto que la Embajada argentina atravesaba una situación difícil en ese momento, es cierto que hubo ministros de Evo Morales que pidieron asilo en la Embajada, es cierto que Macri se negó a darle asilo a Evo Morales y también es cierto que hubo otros países que brindaron el mismo tipo de ayuda que la que envió el gobierno de Macri a las Fuerzas Armadas Bolivianas. Todo lo que está a la vista configura una semiplena prueba de que estamos frente a la comisión de un delito.

-¿Cuál es la responsabilidad que Usted vislumbra de parte del Ministerio de Defensa en este tema? ¿ Se excedió en sus atribuciones?

- No, de ninguna manera. Lo que hizo la Fuerza Aérea Argentina fue solamente aportar el Hércules ante un requerimiento para una misión oficial que no era otra que brindar seguridad a nuestra delegación diplomática.

-Si tuviera que calificar esta situación en dos palabras, ¿cómo lo haría?

-Para mí es un hecho grave sobre todo por los antecedentes que tiene Argentina. En la década del 90 hubo un ex presidente que estuvo transitoriamente privado de su libertad por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Esto es muy grave porque hacia tiempo que en la región no se vivía una situación como la que atravesó Bolivia. Hacía mucho que no veíamos en la región un golpe militar clásico. Fue el general Terceros quien le sugiere a Evo que renuncie a su cargo. Y entonces que aún sabiendo que la situación era delicada y que el material transferido sería utilizado para reprimir se enviara el mismo constituye un hecho gravísimo.

"Será la Justicia la que determine que calificación merece el presunto delito hoy bajo investigación". Agustín Rossi

Como contrapartida a los dichos del ministro Rossi, desde el entorno de los ex ministros Oscar Aguad y Patricia Bullrich se reitera que toda la operación fue realizada conforme a derecho, que el por entonces Presidente electo Alberto Fernández estaba al tanto y que pasaron 6 meses de gestión del Frente de Todos hasta que los gendarmes desplegados en el país vecino regresaran al país.

El personal sanitario y logístico realizará tareas acordes a las restricciones que impone la pandemia. No habrá atención odontológica ni tampoco se montarán consultorios a bordo de las unidades navales

Sobre la Campaña Sanitaria Fluvial 2021

Minutos antes de la entrevista con Infobae, el ministro Rossi encabezó en las instalaciones del Apostadero Naval Buenos Aires la ceremonia de inicio de la Campaña Fluvial Socio Sanitaria 2021 organizada a través de la Secretaría de Coordinación Militar del MINDEF.

Flanqueado por el JEMCO Gral de División Martín Paleo y por el JEMGA, Vicealmirante Julio Guardia, Rossi encabezó el inicio de la campaña sanitaria fluvial 2021

Tal como ocurre cada año, la labor del personal militar se centrará en aquellas poblaciones vulnerables asentadas a orillas del rio Paraná y que por razones geográficas se encuentran alejadas de centros asistenciales zonales para brindar a los ciudadanos atención sanitaria y social.

El recorrido que realizará la campaña comprende las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La campaña fluvial se realiza desde el año 2000 en forma ininterrumpida con la única excepción de la correspondiente a 2020, oportunidad en la que fue suspendida por el COVID-19.

Para el Director de Sanidad de la Armada Contraalmirante médico Darío Sachetti, la variante Delta del Coronavirus, es potencialmente peligrosa por su alto grado de contagiosidad

La Edición 2021 de la campaña sanitaria también se verá acotada por la pandemia. No habrá atención odontológica, ni acceso de los pobladores a las distintas unidades navales. El personal sanitario bajará a tierra a brindar su ayuda pero preservando la distancia social y las respectivas burbujas.

- Alto Verde, Santa Fe (Del 19 al 22 de julio)

- Islas del Espinillo, la Invernada y Charigué (25 y 26 de julio)

- Isla Ibicuy, Entre Ríos (29 y 30 de julio)

- Villa Paranacito, Entre Ríos (2 y 3 de agosto)

El General de División Martín Paleo, Jefe del Estado Mayor Conjunto, sobre sus hombros recae la responsabilidad máxima de la campaña sanitaria conjunta.

Trabajo interagencial del Estado

Conforme se acumula experiencia acerca de las necesidades asistenciales de las poblaciones visitadas por las naves que integran las distintas campañas sanitarias, las prestaciones brindadas se han ido incrementando.

Para 2021 la labor coordinada de distintos organismos del Estado nacional abarcará la participación de las siguientes agencias. Secretaría de Acceso a la Salud, Secretaría de Articulación de Política Social, Ministerio del Interior-Secretaria de Municipios, PAMI, Agencia Nacional de Discapacidad, Registro Nacional de las Personas y ANSES. Si las condiciones hídricas lo permiten se realizará una segunda etapa.

La ceremonia en el Apostadero Naval se realizó bajo estricto protocolo COVID. El personal de ceremonial naval ha sido especialmente instruido en lo concerniente a las reglas de distanciamiento social

