Las organizaciones sociales afines al Gobierno ratificarán su unidad con el lanzamiento de un espacio político de cara las elecciones

Dos de las principales organizaciones sociales vinculadas al gobierno nacional, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, lanzan mañana un nuevo espacio político propio dentro del Frente de Todos para disputar espacios de poder en las listas a candidatos nacionales, provinciales y municipales, en los veinticuatro distritos del país. El lanzamiento tiene como objetivo inmediato las elecciones legislativas del 14 de noviembre, pero también apunta a los comicios presidenciales del 2023.

El acto será en el ND Ateneo de la ciudad de Buenos Aires a partir de las 12.30. Por las restricciones impuestas por la pandemia habrá un aforo limitado y se utilizará el modo virtual. Según confirmaron los organizadores a Infobae, desde hace dos semanas se cursaron invitaciones a Alberto Fernández, a sus ministros, a los gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, a diputados, como Máximo Kirchner, intendentes del conurbano, y dirigentes sindicales de la CGT, entre ellos a Héctor Daer, y de la CTA, concretamente a Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy. Para gobernadores e intendentes se habilitará una plataforma virtual.

Desde Casa Rosada confirmaron a este medio que el jefe de Estado estará presente. Es muy probable que sea a través de un mensaje grabado en formato vídeo. Fernández es uno de los que alienta la integración de Somos Barrios de Pie al Movimiento Evita que lleva como consigna principal “la fuerza de la unidad” .

El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández ya se había manifestado a favor de la participación de las organizaciones sociales en las políticas activas de su gobierno, la unidad de las centrales obreras, como la CGT y la CTA (un hecho que no ocurrió), y la incorporación de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a la principal central obrera del país.

El Ministerio de Trabajo, a través de Claudio Moroni, ya dio el primer paso para que se cristalice ese objetivo al otorgarle a la UTEP la “personería social”. Su secretario general es Esteban “Gringo” Castro, un destacado dirigente del Movimiento Evita. La UTEP está conformada por las organizaciones sociales más importantes del país, la mayoría de las cuales tienen a dirigentes propios como funcionarios nacionales.

Alberto Fernández estará presente en la presentación del nuevo espacio político presentado por las principales organizaciones socialex que forman parte de su gobierno. Aun no se definió la modalidad. (FACEBOOK UTEP)

Además del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, la integran, entre otras, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cuyo líder es Juan Grabois; el Movimiento Popular La Dignidad, liderado conducido por Rafael Klejzer, a la vez director de la Secretaría de Economía Social, y el Frente Popular Darío Santillán, cuya coordinadora es Dina Sánchez.

El Movimiento Evita tiene como funcionarios a Fernando “Chino” Navarro, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero; y Emilio Pérsico, al frente de la Secretaría de Economía Social, una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Daniel Arroyo, y que es clave para aplicar el Plan Argentina contra el Hambre.

El coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, es Daniel Menéndez, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, que también depende de la cartera de Arroyo. Menéndez forma parte del partido Somos, que lidera la titular del INADI, Victoria Donda. Hasta el momento Menéndez es el nombre consensuado con el Evita para ocupar un lugar en la lista de diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires.

De todos modos, hay que esperar su confirmación el sábado 24 de julio, ese día se cierran las listas electorales. También se conocerá qué otros dirigentes sociales formarán parte de ellas. El objetivo es estar presentes en todas las provincias, pero en especial en la provincia de Buenos Aires . No pasa desapercibido que, de no modificarse la actual ley de municipios, casi el setenta por ciento de los alcaldes no podrán ir por su tercer mandato consecutivo.

Héctor Daer, el cotitular de la CGT es un aliado polútico al movimuebto Evita y apota la incorporación de la UTEP a la CGT.

Esa es la razón por la cual las organizaciones sociales presionan para ocupar cargos en las listas de concejales. El Evita ya tiene experiencia en territorio bonaerense. Mariel Fernández, dirigente de ese movimiento y pareja Castro, es la intendenta de la localidad de Moreno.

La aspiración del nuevo espacio político que dará sus primeros pasos mañana -aunque trabaja en ello desde hace varios meses- es “extender la experiencia de Moreno al resto de la provincia”, según le confió a Infobae Gildo Onorato, otro de los destacados integrantes del Movimiento Evita.

Las organizaciones sociales alineadas con la Casa Rosada no solo forman parte del gobierno nacional. También tienen representación parlamentaria. Dos ejemplos son los diputados nacionales Juan Carlos Alderete, el líder de la CCC y Leonardo Grosso del Movimiento Evita.

La compulsa de medio término no es una elección más y por esa razón cada agrupación, cada sector, atiende su juego, y aunque aún faltan dos años, el 14 de noviembre se miden también las proyecciones políticas hacia 2023. Tanto es así que los que resulten electos, trascenderán en los cargos al propio Fernández, si este no renueva en Balcarce 50.

Alberto Fernández mantiene frecuentes reuniones, en Olivos y en la Casa Rosada, con los principales referentes de las Organizaciones Sociales, como la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Movimiento Evita. (Movimiento Evita)

En el conurbano, las organizaciones sociales que están decididas a ocupar espacios de poder tienen que dialogar, como ya lo están haciendo, con Máximo Kirchner, el hombre fuerte de La Cámpora, hijo de la Vicepresidenta de la Nación, y titular de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados.

En busca de ese consenso los dirigentes sociales también mantuvieron reuniones con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados; Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora; Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación; e intendentes kirchneristas y peronistas de peso.

Desde sus redes sociales y comunicados de prensa el Movimiento Evita sostiene que el acto de mañana en el ND Ateneo “no solo implica un afianzamiento de los vínculos y la elaboración de un proyecto común para ambas organizaciones sino también un llamamiento a otros movimientos y agrupaciones populares a fin de seguir estrechando lazos de una manera cada vez más democrática, amplia y federal”.

La carrera electoral ya está lanzada, y los movimientos sociales que dejaron los piquetes en las calles para formar parte del gobierno nacional no quieren quedar al margen y lo hacen saber.

