La Aduana abrió una investigación para determinar posibles delitos en el envío de armas a Bolivia

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta

La Dirección General de Aduanas (DGA) inició el último viernes una investigación para determinar la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados a Bolivia en noviembre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri . El organismo que depende de la AFIP también puso en marcha una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA.

Las dos pesquisas abiertas por el organismo que encabeza Silvia Traverso buscan aportar a la investigación judicial de los hechos. La investigación de la DGA se propone determinar la eventual existencia de un delito en el egreso y posterior reingreso de las armas de fuego y otros materiales controlados.

La investigación se inició a partir de la divulgación de la carta de agradecimiento de autoridades militares de Bolivia por el envío de “material bélico”.

Durante la semana el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri colaboró con la llegada al poder de Jeanine Áñez en noviembre de 2019. Mayta realizó una conferencia de prensa en la que presentó una carta enviada por el ex jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia Gonzalo Terceros Lara al ex embajador argentino en La Paz durante el gobierno de Cambiemos, Normando Álvarez García.

El gobierno boliviano acusó a la gestión de Mauricio Macri (Eduardo Parra - Europa Press)

En la misiva, fechada el 13 de noviembre de 2019, Terceros Lara le agradeció al ex embajador argentino “la colaboración prestada” en el marco del respaldo internacional “debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”. El militar le agradeció a Álvarez García el envío del “material bélico de agentes químicos”, entre los que se incluyen gases lacrimógenos y municiones.

La noticia generó un fuerte impacto en la política argentina y un abanico de declaraciones vinculadas a la denuncia. El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó que nunca imaginó que Macri “fuese capaz de cometer un delito de lesa humanidad tan abominable como el enviar material bélico a los golpistas para matar al pueblo boliviano indefenso”.

“Ahora se entiende por qué Macri negó que (el) avión que nos llevaba a mí y a (el ex vicepresidente de Bolivia) Álvaro García Linera aterrizara en Argentina”, disparó. No obstante, Morales afirmó que le “consuela” saber que “Argentina no es Macri”, sino que es y que “su generoso pueblo que lideró la lucha continental por libertad y justicia”.

Ayer la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostuvo que la denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri es “algo gravísimo, bochornoso y escandaloso”, y detalló que Gendarmería habría sido la “única fuerza” que envió material antidisturbios y unas 70.000 municiones. “La información que tenemos hasta ahora es que la única fuerza que habría mandado material antidisturbios es Gendarmería”, remarcó.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic (Maximiliano Luna)

La funcionaria nacional sostuvo: “Hasta acá tenemos información del envío de 70.000 municiones por parte de la Gendarmería, no de 40.000” . A su entender, “que haya trascendido este tema ahora tiene que ver con el recambio de autoridades en Bolivia” tras la asunción de Luis Arce como Presidente.

Frederic remarcó que “la información preliminar que hay es que el gobierno de Mauricio Macri apoyó un golpe de Estado y aparentemente a las fuerzas sediciosas”. “El jueves enviamos notas a los jefes de las fuerzas federales para que indiquen si hubo movimientos o no”, indicó la ministra de Seguridad, y agregó: “No se trataría de material bélico sino antidisturbios”.

Sobre la cantidad, dijo que hay dos notas con pedidos de Gendarmería a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para la salida de 70.000 municiones, luego de que la denuncia original hablara de 40.000. Frederic denunció que “muchas dependencias del Estado participaron del envío” y destacó: “Tengo entendido que algo similar ocurrió con Ecuador con el apoyo al golpe de Estado en Bolivia”.

En tanto, la funcionaria nacional consideró “difícil” que el ex presidente Mauricio Macri o el entonces canciller Jorge Faurie no supieran lo que sucedía, y señaló que el Gobierno “trabaja a fondo para ir hasta el final” de los hechos. Hubo un pedido para sacar material de la Argentina. La nota es verdadera. Si fuera falsa, sería una falta grave de un funcionario”, afirmó.

El expresidente de Bolivia Evo Morales apuntó contra la gestión de Cambiemos (EFE/Martín Alipaz/Archivo)

Por otra parte, Macri le pidió al gobierno de Alberto Fernández que deje “de mentir” con respecto a las acusaciones contra su gestión. Advirtió que para los argentinos “es una desgracia tener un presidente que carece de credibilidad”. Al mismo tiempo, Macri desmintió “de manera rotunda” las acusaciones de funcionarios bolivianos y repudió “la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos” que le adjudican a su administración.

El ex jefe de Estado realizó un posteo en su cuenta de la red social Facebook en el que recordó que tras las denuncias de fraude contra el gobierno de Morales y su posterior renuncia, “en línea con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, la Argentina prestó ayuda humanitaria”. “Dimos asilo en la embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso a sus familias, junto a periodistas argentinos asignados en ese país”, agregó en ese sentido.

“Los propios protagonistas locales, tanto el exembajador argentino Normando Álvarez García como el excomandante general de la Fuerza Aérea boliviana desmintieron la denuncia de conspiración y la autenticidad de la prueba que se presenta con apariencia documental. Todo lo dicho es falso. Todo es mentira”, consideró.

SEGUIR LEYENDO: