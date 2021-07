El radicalismo apuesta a la capilaridad del partido en la provincia de Buenos Aires para la campaña de Facundo Manes

El neurocientífico Facundo Manes y el senador Martín Lousteau lideran un sector del radicalismo que disputará el liderazgo opositor.

Facuando Manes empieza la campaña. A una semana de haberse lanzado formalmente con un video en las redes sociales, empezará abandonar el “reunionismo” y a mostrarse mucho más en Comités del interior de la provincia. El radicalismo apuesta a todo o nada y pondrá el “aparato” a su disposición.

“No recorrerá la provincia en un auto como lo hizo Axel Kicillof; no apostará a un discurso cargado de consignas ni buscará ponerle mística. Es un hombre de la ciencia y así se mostrará: criado en un pueblo de la provincia pero con mundo, serio a la hora de discutir, pero empático ”, explica un analista que sigue de cerca el recorrido del neurocientífico y, según las encuestas, posible próximo diputado nacional.

Esa mirada que tiene la sociedad sobre el candidato, más el caos que parece reinar dentro del Pro, vienen empoderando a Manes, quien está en los trazos finales de los acuerdos para conformar la lista con la que se presentará en las primarias, abiertas y obligatorias (PASO), que se realizarán el 12 de septiembre.

Sin embargo, l a fecha que todos miran es el 14 de julio , fecha establecida por el calendario electoral para presentar las alianzas y, a partir de ese momento, quedan 10 días corridos para presentar la lista de candidatos a la Justicia Electoral.

En estas dos semanas, el candidato radical dividirá su tiempo en las recorridas en los diferentes distritos del interior provincial para ir “aclimatándose” a lo que es una campaña electoral, sobre todo ahora, con las particularidades que impondrá la pandemia: casi ningún acto, mucha recorrida, conversaciones uno a uno. Concluido ese tiempo, se sabrá si el radicalismo logró rodearlo con candidatos de otras de las fuerzas políticas o no.

Hasta ahora se conoce que el segundo lugar de la lista, que por estar encabezada por un hombre corresponde a una mujer podría estar ocupada por la presidenta del Partido GEN, Margarita Stolbizer.

Por otro lado, en las últimas horas del viernes se especulaba con la posibilidad de un acuerdo de la UCR con Emilio Monzó y el peronista Joaquín De la Torre, para que éste último sea primer candidato a senador. “ Si logramos una fórmula que sea Manes, Stolbizer, Monzó sería la opción más competitiva que podría mostrar Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires ”, señala un radical que, cuando se le pregunta cuál es la carta para triunfar en el Conurbano en esa lista, duda y dice que “todavía no terminamos de cerrar todo”.

Pero desde sectores cercanos al neurocientífico negaron cualquier tipo de anuncio. “Faltan 10 días y vemos que ellos -por Diego Santilli y Jorge Macri- siguen dando vueltas. No vamos a adelantar nada y ahora es el momento de que Facundo empiece a caminar la provincia, en especial el Conurbano. Es conocido, pero necesita contacto con la gente”, explican.

Buena parte del contacto con la gente en el interior estará a cargo de las 39 intendencias propias repartidas por toda la provincia pero con una fuerte concentración en lo que se denomina la zona núcleo productiva. “Manes ya cumplió los compromisos con los gobernadores y los radicales de otras provincias. Ahora es el momento de salir a golpear puños con la gente, que lo vean, que hablen con él, hasta ahora es un personaje que vieron en la televisión, que es famoso pero no popular y llegó el momento de meter los pies en el barro ”.

En esta instancia, el rol del presidente del partido en la provincia, Maximiliano Abd, y de Gastón Manes, el hermano de Facundo y militante radical, es fundamental para el armado territorial. Buena parte de los ejes de la campaña estarán apuntalados por el concepto de futuro, que tanto repite el especialista, y su perfil de outsider de la política tradicional. El tercero de los puntos que aún no se definió pero que está sobre la mesa son los eslóganes de campaña: en medio de esta pandemia, avanza la intención de juntar su rol de médico con la idea de que sea ‘el que te cuida’ .

Pero quizás el punto central en el que hará hincapié buena parte la campaña es que Manes es de la provincia -para diferenciarlo de Diego Santilli- y que no participó de la administración de Cambiemos de María Eugenia Vidal ni de Mauricio Macri. “No tiene nada que explicar, no nos pueden correr con lo que se hizo porque no formó parte de ninguna estructura, tiene todo por adelante y nada atrás. Eso, que lo protege para tener que explicar también se convierte en una arma a la hora de señalar a los demás”.

Facundo Manes aprovechará este fin de semana para descansar y a partir de la semana que viene comienza la campaña con la que buscará coronarse ganador y ser el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires bajo el sello de Juntos por el Cambio en las elecciones de noviembre de este año.

