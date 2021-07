Juan Manzur respaldó a Alberto Fernández en los actos por el 9 de Julio en Tucumán y criticó a Mauricio Macri

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó Tucumán este viernes en el marco de la celebración por el 205 aniversario de la Declaración de la Independencia y compartió un acto junto al gobernador de la provincia, Juan Manzur, quien alentó al mandatario a “redoblar los esfuerzos para cumplir su sueño de poner a la Argentina de pie”.

En su discurso, Manzur valoró el trabajo del presidente a lo largo de estos últimos tiempos en el marco de la pandemia por el COVID-19. “Le tocó un momento difícil, muy difícil. Una pandemia: algo que la humanidad no tenía hace 100 años y le tocó a usted, a nosotros; y veníamos de una tragedia que había vivido la Argentina en los cuatro años de (Mauricio) Macri. Y a esta tragedia usted se sentó y empezó a gobernar, y al poco tiempo le tocó la pandemia”, comentó el gobernador.

En ese sentido, continuó: “Y ahí, hace más de un año y medio, usted, con los gobernadores, con sus ministros estuvo tomando decisiones todos los días para cuidar a nuestra gente. Tomando decisiones muchas veces que no nos gustan pero que la teníamos que tomar para cuidar a nuestra gente que era el fin último”.

Manzur, quien en las últimas semanas había sido eje de críticas por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, evitó conflictuar dentro del oficialismo y tomó la senda de la camaradería en el marco de la visita oficial del mandatario. “El año pasado tuvimos que hacer esta celebración por zoom porque no podíamos reunirnos. Este año está aquí con todos los protocolos, presente y cuidando a nuestra gente”, expresó.

Manzur hizo eje en el esfuerzo realizado por Fernández para lograr que la campaña de vacunación en el país sea efectiva. “Soy testigo de cómo usted en persona hablaba con los presidentes de otros países, con los laboratorios de otros países para conseguir esta vacuna: ya está aquí. No solo está acá sino que también la vamos a empezar a producir aquí con científicos nuestros”, detalló.

“Hoy feriado en Tucumán están funcionando los 24 nodos de vacunación en toda la provincia. Ahí están nuestras enfermeras y médicos vacunando nuestra gente. Llevamos puestas más de 900 mil vacunas. A las personas de más de 18 años llevamos vacunadas más del 60% vamos a cumplir el objetivo pronto. Y eso es por su trabajo por su dedicación, esfuerzo y vocación de servicio, su entrega”, repasó Manzur en presencia del presidente de la Nación sobre cómo se lleva adelanta la campaña de vacunación en territorio tucumano.

Desde la Casa Histórica, Manzur se encargó de dejar claro su respaldo a Alberto Fernández en el marco de las celebraciones por la Independencia nacional. “Que usted esté hoy aquí nosotros lo valoramos mucho, es un gesto enorme. Querido presidente, quiero que sepa que nosotros conocemos su sacrificio y su entrega, y que lo vamos a acompañar; vamos a estar a la par suya para que usted pueda seguir adelante con su sueño, con el sueño de todos, que es poner a la Argentina de pie”, completó.

