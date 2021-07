Pfizer: no hubo acuerdo entre González García y Bullrich y la titular del PRO sumará una nueva demanda

Ginés González García y Patricia Bullrich

El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y la titular del PRO, Patricia Bullrich, tuvieron ayer una audiencia de conciliación por la acusación de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri de que el gobierno de Alberto Fernández había pedido un “retorno” al laboratorio Pfizer para comprar sus vacunas contra el coronavirus. No hubo acuerdo y González García presentará en los próximos días una demanda contra Bullrich por daños contra el honor. El jefe de Estado ya inició su causa.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la audiencia se realizó ayer a las 15 horas. Fue virtual, estuvieron González García y Bullrich y duró pocos minutos. Ninguno de los funcionarios habló, sino que lo hicieron sus abogados y la falta de acuerdo se planteó desde un comienzo. Así quedó habilitada la instancia judicial.

“La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, había dicho Bullrich semanas atrás en una entrevista con el canal de noticias La Nación+. Tanto el laboratorio Pfizer como Alberto Fernández y el ex ministro de Salud la desmintieron de inmediato. “Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, le contestó públicamente González García.

La audiencia se realizó en un contexto particular para ambos. El ex ministro de Salud regresó ayer mismo de un viaje por Europa en donde dio conferencias y Bullrich el fin de semana anunció que no competirá en las elecciones internas de Juntos para el Cambio en la ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de este año.

Antes de iniciar una demanda por daños y perjuicios contra el honor la ley establece una audiencia de conciliación obligatoria. La de Alberto Fernández con Bullrich se realizó el 18 de junio. También fue virtual, estuvieron los dos presentes con sus abogados y no hubo acuerdo. Luego el jefe de Estado presentó la demanda civil, a través de su abogado Gregorio Dalbón, en la que le reclamó a la titular del PRO 100 millones de pesos. En caso de ganar el juicio el dinero será donado al instituto Malbrán.

Por su parte, González García primero le envió a Bullrich una carta documento para que ratifique o rectifique sus dichos. La ex ministra de Seguridad y ex diputada nacional contestó que sus dichos no habían sido injuriosos. Ayer se hizo la audiencia de conciliación que al fracasar habilita la demanda civil.

Alberto Fernández ya presentó su demanda contra Bullrich (EFE/Ballesteros/Archivo)

En eso trabaja Martín Arias Duval, abogado de González García, que la presentará en los próximos días, pudo saber Infobae. Una de las definiciones por estas horas era el monto de la indemnización que el ex ministro reclamará. En caso de ganar la demanda donará el dinero a la cooperadora del Hospital Municipal de San Nicolás, su ciudad natal.

Una causa civil por dañor y perjuicios puede durar años y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras la polémica por sus dichos, Bullrich los ratificó en su cuenta de la red social Twitter: “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras les vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. Los argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la Justicia. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.

El laboratorio sostuvo que “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento” y que “la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19”. El gobierno nacional publicó la semana pasada un decreto en el que habilitó la compra de las vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna y Jonhson & Jonhson.

