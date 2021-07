La UCR arma su equipo en la provincia de Buenos Aires y utiliza las listas pensando en el 2023

Alfredo Cornejo suma personalidades a la lista

El despacho de Alfredo Cornejo en el primer piso de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación es un incesante ir y venir de dirigentes políticos. Faltan poco más de veinte días para inscribir las listas y el jefe del radicalismo tiene la intención de aprovechar el momento de unidad para salir a sumar voluntades.

Mientras lleva adelante una renovación de sus principales figuras y busca presentar nuevas caras en la política como es el caso del neurocirujano Facundo Manes que se lanzó este viernes como pre candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, sale con la ambulancia buscar a los heridos que dejó Juntos por el Cambio. Más precisamente, aquellos a los que de alguna manera el PRO despreció cuando ocupaban la Casa Rosada (y ahora también).

Ese es el caso del grupo que tiene en Emilio Monzó a su mayor representante. El dirigente que ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados durante los cuatro años en que Mauricio Macri fue el Presidente de la Nación, nunca logró ocupar un papel central dentro de Cambiemos y siempre criticó la “falta de política” que mostraba el PRO a la hora de establecer puentes y negociaciones.

Facundo Manes se reunió con Alfredo Cornejo y otros dirigentes de la UCR

Monzó tiene buena relación con Manes y, aseguran, ya se reunieron dos veces. También tiene buen diálogo con Cornejo, pero la relación está más aceitada con Margarita Stolbizer, la titular del GEN, quien luego de sumarse a la lista del neurocirujano avanzó con mayor fluidez en las charlas con uno de los referentes del peronismo dentro de Juntos por el Cambio.

“Nosotros queremos a Monzó adentro de la lista que va a encabezar Facundo. Queremos que estén todos en la lista para ya ir pensando en el 2023 y que la interna sea entre nosotros y después con ellos -en alusión al macrismo-”, explicó a Infobae un alto dirigente radical que sigue sin comprender el viaje de vacaciones de Mauricio Macri al exterior en este momento.

Aseguran que Monzó se muestra abierto a la conversación con los radicales y que no estaría a disgusto con formar parte de la lista que competirá contra Diego Santilli y Jorge Macri porque, al igual que los boinas blancas, también está trabajando más para el 2023 con la mirada puesta en la gobernación bonaerense.

“Manes no tiene intenciones de ser gobernador y una buena elección de la lista lo deja mejor a Emilio y deja de discutir con los del PRO por el piso de porcentaje para poder entrar”, explica un peronista de Juntos por el Cambio.

Emilio Monzó

Por ahora no hay definiciones pero aseguran que no están avanzadas las conversaciones con ese sector de Cambiemos que no guardó críticas y ahí también aparece un hombre clave en la provincia de Buenos Aires para Juntos por el Cambio.

“Las conversaciones también se están desarrollando con Joaquín de la Torre en donde también buscamos que integre la lista de Facundo”, explican desde la UCR. De la Torre es un hombre clave en la provincia de Buenos Aires, en su triple rol de ex intendente de San Miguel, de ex Ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal y de peronista es buscado por varios sectores.

En este caso, la posibilidad de que se suba a la lista de la UCR tiene el escollo de la aparición de Florencio Randazzo como candidato por afuera de las dos coaliciones que hoy polarizan la discusión, porque De la Torre tiene una muy buena relación con el ex ministro del Interior. “Tiene una versión de una tercera vía que nosotros no la ternemos, asimismo, es un dirigente importante y de relevancia y lo queremos tener adentro”, explican.

La esperanza está también puesta en los dichos públicos del ex ministro de María Eugenia Vidal quien señaló que la aparición de Manes le daba “frescura” a la política y calificó al neurocientífico como “una persona talentosa”.

Pero también apuntó hacia adentro, el hombre clave de María Eugenia Vidal en Buenos Aires se mostró molesto porque el PRO adelantó las internas del 2023 al 2021 en relación al posicionamiento que tuvieron dirigentes como Patricia Bullrich.

Margarita Stolbizer

“Si nosotros logramos sumar a esos sectores que representan cierto progresismo que hoy no encuentran espacio en el PRO y que no los define ni Santilli ni Jorge Macri, lo que vamos a tener es una plataforma para pelear con mayor fuerza de cara al 2023. Nosotros mantenemos la idea de que ya acompañamos y perdieron y ahora es nuestro momento y que ellos acompañen”, explican miembros del comité nacional de la Unión Cívica Radical.

Un dato que aglutina a varios de los que forman parte de esta “coalición dentro de la coalición” es que entienden que el tiempo de Mauricio Macri y sus posibilidades de volver a ocupar el despacho principal de la Casa Rosada ya están acabadas.

