Indagatoria para la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia por la filtración de identidades de espías y ex espías

Cristina Caamaño es la interventora de la AFI. Fue citada a indagatoria.

Dentro de dos viernes Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), deberá declarar en indagatoria ante la jueza María Servini, quien tiene a su cargo la investigación judicial iniciada en 2020 cuando se filtraron decenas de datos sensibles del sistema de espionaje estatal, entre ellos las identidades de espías y ex espías.

El 28 de septiembre de 2020 cuatro ex integrantes de la AFI denunciaron a Caamaño, a raíz de la filtración de decenas de identidades de personas que trabajan o trabajaron como agentes a partir de que se hiciera público un documento judicial que se sumó a la causa por espionaje ilegal que tramitaba en el juzgado federal de Lomas de Zamora y pasó al juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, sito en el edificio de Comodoro Py 2002.

Aquella denuncia se había realizado luego de que Infobae publicara que habían quedado expuestos los nombres de decenas de agentes y ex agentes de la AFI a partir de la difusión de un documento que se agregó a la causa en la que se investigaba espionaje ilegal en Lomas de Zamora y que pudieron leer las 80 partes con acceso al expediente judicial. El documento que en septiembre de 2020 fue publicado por varios medios –entre ellos Infobae– es una copia en formato PDF del libro de protocolos de resoluciones de la AFI donde se volcaron las cuestiones administrativas tomadas entre diciembre de 2015 y enero de 2019.

La denuncia quedó en el juzgado federal de Servini e interviene como fiscal Eduardo Taiano. Los ex agentes señalaron a Caamaño como la responsable de la filtración. En tanto la interventora de la AFI hizo otra denuncia por el mismo hecho en el que no responsabilizó a nadie directamente. Caamaño había solicitado que se investigara la situación que se produjo una vez que la copia del libro de resoluciones llegó a la fiscalía de Lomas de Zamora y fue puesto a disposición de las partes el expediente en el sistema informático judicial. Caamaño había señalado en su denuncia que cuando envió el material sensible a la fiscalía de Lomas de Zamora lo hizo acompañado de un oficio por el cual pedía que se tuviera en cuenta la calidad de secreto de su contenido. Los fiscales del caso de Lomas de Zamora donde se investigaba –antes del pase de la causa a Comodoro Py– a la dirección de la AFI durante el macrismo por espionaje ilegal son Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, la citación a indagatoria por parte de Servini implica que hay indicios de la responsabilidad de la interventora de la AFI en la filtración.

Una de las listas de espías que se filtraron el año pasado

El documento que se había filtrado es la digitalización del libro de resoluciones y permite conocer la identidad de agentes de todo el escalafón de la AFI cuyos nombres quedaron asentados allí porque fueron parte de trámites que requirieron una decisión administrativa. En aquel libro no había datos de cómo se realizaron operativos de inteligencia. Ni tampoco sobre seguimientos ni sobre las tareas que los agentes secretos realizan cuando están en la calle. No había detalles sobre investigaciones ni sobre operativos. Las actas no revelan nada sobre las actividades propias del espionaje de la ex SIDE.

Al circular aquel documento quedaron expuestos nombres de agentes y ex agentes que pertenecen a diferentes administraciones. A partir de los datos incluidos en el documento fueron revelados los nombres de los agentes que ingresaron a la AFI durante el gobierno macrista y también los de los que dejaron la central de espías y habían ingresado durante el kirchnerismo. Entre los nombres hallados en aquel listado aparecen los de aquellos que formalizaron trámites de jubilación y habían ingresado a la ex SIDE en gestiones previas.

Desde aquel momento se sumó información a la causa y la jueza Servini decidió hoy llamar a indagatoria a Caamaño, que aún no consiguió que el Congreso apruebe su pliego para ser confirmada en su cargo al frente de la AFI.





