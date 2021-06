Daniel Gollan, sobre las restricciones a los vuelos: “La decisión de unos pocos no puede afectar a millones”

Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la polémica que se generó durante la última semana por las restricciones de los vuelos provenientes del exterior en el marco de la pandemia por el COVID-19. “ Las decisiones de unos pocos no pueden afectar las libertades de millones ”, señaló el funcionario.

Sobre las afirmaciones que se realizan sobre la cantidad de argentinos que se encuentran en el exterior sin poder regresar al país por la reprogramación de vuelos, comentó: “Se miente. Se dice que hay 45 mil argentinos varados y son 10 mil los que están ahora afuera”.

“Todos ellos firmaron antes de irse una declaración jurada en la que decían que en caso de haber cambios en la situación epidemiológica y que eso determinaba que iban a reprogramar sus viajes, lo aceptaban”, explicó el funcionario bonaerense.

“Nosotros queremos cuidar que no entre la variante Delta de la cepa”.

Gollan, en declaraciones a Radio Nacional, fundamentó el periodo de aislamiento por el que deberán pasar las personas que arriben al país provenientes del exterior: “Van a estar cuatro días en hoteles. ¿Por qué cuatro días? Porque la persona que regresa ya tiene una PCR hecha tres días antes de subirse al avión. Cuando llega, se realiza un test de antígenos y con esos dos negativos va a esperar cuatro días porque ahí se completan los siete días. Antes de irse, completa una nueva PCR. Luego, los últimos tres días estará en su casa con control telefónico”.

“Acá en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos tomando las medidas para generar el menor percance posible en la vida de esta gente que venga. Nosotros queremos cuidar que no entre la variante Delta de la cepa”, aseguró el ministro de Salud.

Viajeros llegan hoy al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Gollan también aclaró que no se está exigiendo “10 días ni 14 días como en otros países”. En ese sentido, comentó: “Los hoteles van a ser para quienes se fueron antes de que se dieran estas medidas, cuando regresen van a estar a costa del Estado provincial. Los que se van ahora, ya conociendo las medidas y firmando una declaración jurada previa que aceptan, deberán pagar su hotel cuando regresen”.

“Estamos haciendo lo máximo posible para resguardar la salud, que es lo principal y para tratar de que la gente que regresa no la pase mal, porque la intención no es esa: la intención es que no entre la variante”, insistió Gollan.

Vale recordar que la polémica relacionada a la restricción de vuelos comenzó esta última semana, cuando el Gobierno dispuso reducir el ingreso de pasajeros al país y el cupo diario pasó de 2.000 personas habilitadas a sólo 600, con el objetivo de reducir las probabilidades de ingreso de la variante Delta de la cepa del COVID-19.

Esta normativa, a su vez, generó el rechazo y malestar de los ciudadanos que se vieron afectados en el exterior por no poder volver al país ante la cancelación y reprogramación de sus vuelos en el marco de la emergencia sanitaria.





