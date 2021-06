Alberto Samid pidió disculpas por violar la prisión domiciliaria

Alberto Samid violó la prisión domiciliaria y fue a comer a un restaurante

Mientras el Tribunal en lo Penal Económico 1 decidió revocar las salidas laborales que le había otorgado a Alberto Samid, condenado por el delito de evasión impositiva, el empresario de la carne pidió perdón por violar la prisión domiciliaria.

El matarife emitió un comunicado breve y lo publicó en sus redes sociales luego de ser descubierto violando su arresto domiciliario para comer con amigos en una parrilla de Ramos Mejía, en el oeste del Conurbano bonaerense.

“Habiendo pasado varios días una situación de mucho estrés, me produjo un síndrome confusional y en esa circunstancia me encontré en un lugar que no debí haber estado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego, Samid pidió disculpas por su salida. “A todos aquellos que mi presencia le ha molestado, a la señora que me filmó, a la gente de la parrilla y principalmente a la Justicia quiero pedirles un sincero perdón” , afirmó.

En las últimas horas, el fiscal Gabriel Pérez Barberá, acusador ante el Tribunal que condenó a Samid en 2019, solicitó que vuelva a la cárcel luego del escándalo generado por el video casero grabado por una vecina. En este marco, también la AFIP, que es querellante en la causa, envió un documento en el que le pide al juez Luis Gustavo Losada que revoque el beneficio y lo envíe de inmediato a un penal.

Ayer, los jueces Luis Gustavo Losada, Diego García Berro e Ignacio Carlos Fornari decidieron revocar las salidas laborales, pero votaron de manera unánime para que Samid permanezca con prisión domiciliaria, que le fue otorgada por cuestiones de salud.

Comensales lo filmaron y le solicitaron que mostrara la tobillera electrónica. Él se levantó en silencio y se retiró del local

El lunes 21 de junio, cuando Samid almorzaba en el restaurante “Paja Rota”, fue increpado por varias mujeres que le recordaron que estaba con prisión domiciliaria y le pedían que mostrara la pulsera electrónica con la que se controla a los presos. Samid se levantó de la mesa y se fue.

Cuando se defendió Samid dijo que tenía permiso laboral -fue revocado por el TOPE 1 hoy- y que ese día había ido al Mercado Central pero había un paro. Luego dijo que había ido a la parrilla donde lo encontraron almorzando porque había recibido un pedido de mercadería. La parrilla lo desmintió. Luego también, a través de un certificado médico, adujo haber tenido un un “estado confusional” por lo cual no comprendió lo que sucedía.

