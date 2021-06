Miguel Ángel Pichetto: “Macri es imprescindible para Juntos por el Cambio, aunque algunos lo quieren jubilar”

Miguel Ángel Pichetto (Maximiliano Luna)

En medio de la dura interna que atraviesa Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto resaltó la figura de Mauricio Macri y consideró que “es imprescindible” dentro de la coalición opositora aunque “algunos lo quieren jubilar”.

“Es desatinado”, respondió el auditor general de la Nación cuando le consultaron por la disputa que hay en la oposición por la definición de las candidaturas. Sostuvo que “es un buen momento para la unidad” y “para tener definidas las propuestas y el mensaje”.

“No es un hecho dramático ir a internas pero en frente, el gobierno, ha tenido una gran capacidad de resiliencia, acompañaron a su líder en todas las instancias, la han defendido y en Juntos por el Cambio algunos lo quieren jubilar a Macri” , explicó.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, las caras de la interna del PRO en Juntos por el Cambio (NA)

Pichetto comparó al ex mandatario con Cristina Kirchner: “Los dos tiene un núcleo duro; Macri lo tiene en sectores de clase media y empresarios y la vicepresidenta tiene gravitación en sectores populares”. En ese sentido expresó que el “corazón de poder” de CFK está en el conurbano y “lo va a defender con uñas y dientes, va a hacer la lista, encolumnar las candidaturas y va a hacer lo que tenga que hacer para ganar”.

“Ella está mirando el conurbano, frenó el aumento de tarifas, empezó a activar la paritaria para que haya mayor consumo. Van a poner plata en toda la mecánica de movimientos sociales, aun cuando abajo, en los sectores más humildes, la gente que recibe el plan transmite que ya no le alcanza y quiere trabajo” , graficó sobre la estrategia del kirchnerismo y la situación económico-social.

Al analizar el tablero electoral, el ex senador consideró que “Macri no es una persona para desperdiciar”. “Es imprescindible para que la fuerza opositora sea competitiva” , agregó. Consultado sobre si el ex presidente debería ser candidato, Pichetto respondió: “Me parece importante que se cuide”. “Es equivalente a la figura de Cristina, tiene núcleo duro, nivel de adhesión, la gente identifica la identidad de sus ideas, hay 25% puntos duros que son importantes para ganar”, analizó y sentenció que de cara a las elecciones presidenciales, “cualquier candidato, el mejor que tengamos para ganar en 2023, requiere del apoyo de Macri”.

Cristina Kirchner

Pichetto insistió con que la figura del ex mandatario sería “importante para evitar una interna en la Ciudad de Buenos Aires”: “En la antinomia de Bullrich con Vidal, una síntesis podría ser el hombre que gobernó dos períodos con éxito, que ganó la presidencia con el apoyo de la capital y que tuvo un resultado muy importante en 2019″.

El referente peronista dentro de Juntos por el Cambio planteó que “el debate central de la Argentina es cultural: capitalismo o pobrismo, respeto por la propiedad privada o tomemos terrenos y campos”. En ese sentido, apuntó contra el Papa Francisco, quien “no habla solamente para la Argentina pero siempre cae casualmente cuando el Presidente habla de la propiedad ociosa, cuando los movimientos sociales toman terrenos y marcan casas”.

De cara a los comicios de medio término consideró que con este grado de polarización “hay poco espacio para la tercera fuerza, los sectores de la izquierda dura y esquemas libertarios”: “El 80-75 por ciento del electorado va a estar en estas dos grandes convergencias, la centro izquierda del gobierno y la nuestra”.

Pichetto no definió si será candidato este año pero aseguró que está trabajando “para que participe el peronismo republicano y que tenga lugares en la discusión política”.

Por último, reafirmó que esta elección será clave para marcar un “límite a algunas características de perfiles autoritarios”. En ese sentido, apuntó contra la política internacional del Gobierno a la cual calificó como “una catástrofe. “Un país democrático que ha hecho una cultura de los derechos humanos que esté al lado de dictaduras como Venezuela y Nicaragua, es disparatado. No se si la cancillería o el Patria están manejando esto. Argentina está al lado de los países más oscuros de la tierra”, sentenció.

