El Gobierno despliega su estrategia de campaña con anuncios económicos y el arribo de más vacunas

Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Wado de Pedro y Gabriel Katopodis.

La suerte de la economía, los avances en la campaña de vacunación contra el coronavirus, el refuerzo de los cuidados mientras se combate la pandemia y la unión del Frente de Todos serán los pilares sobre los que se apoyará la estrategia política y electoral del Gobierno en los próximos días, en el inicio de la campaña rumbo a las elecciones de medio término. “Hay que mantenerse homogéneos y salir a defender la gestión”, es la orden que bajó en Casa Rosada desde el despacho del Presidente a ministros y funcionarios de rango menor.

Por eso la única pausa que se tomarán todos en el Gobierno será la de este lunes feriado. Aguardan la llegada de más de 4 millones de vacunas desde distintos destinos durante esta semana y esa variable permite avizorar un incremento en las aplicaciones, clave para sumar una buena noticia en medio de una situación económica que todavía muestra pocos índices de mejoría.

Desde Estados Unidos arribarán dos cargamentos -uno hoy temprano con 1.139.000 dosis; otro antes del fin de semana por una cifra similar- y también se esperan los vuelos que deben regresar de China, con dos millones más de Sinopharm. A media semana también partirán otros vuelos a Moscú en busca de más dosis de las Sputnik V. La ministra Carla Vizzotti, una de las que mejor imagen cosecha entre los funcionarios de mayor rango, estará, como lo hace habitualmente, monitoreando los distintos envíos y encargándose de la logística para la distribución de esos fármacos.

Este martes, de la mano del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y con el presidente de la Nación cumpliendo un rol activo, se hará el anuncio sobre un nuevo acuerdo con el sector de la carne vacuna que derivará en el levantamiento de la prohibición de exportación . Kulfas confirmó el anticipo de Infobae de la semana pasada: el Gobierno anunciará nuevas medidas sobre la producción, abastecimiento y precios tras un período de 30 días de suspensión de las exportaciones que se inició el 20 de mayo pasado y provocó un paro del campo.

“Lo que planteamos no son solo medidas puntuales, sino un plan integral que le permita a la Argentina salir del estancamiento de muchas décadas en la producción de carnes, mientras la población siguió subiendo. Si queremos seguir comiendo carne bovina, que es un bien muy apreciado por los argentinos, y además aumentar exportaciones que es un objetivo deseable, tenemos que sí o sí aumentar la producción”, expresó Kulfas, uno de los ministros que adoptó mayor protagonismo en los medios de comunicación. “Habrá medidas que vamos a anunciar y otras que vamos a poner sobre la mesa para discutirlas con el sector”, agregó.

Esta semana el Gobierno abrirá las exportaciones de carne





Kulfas también se refirió a uno de los problemas que desvelan a la Casa de Gobierno, el control de la inflación. Más allá del papel del ministro de Economía, Martín Guzmán, que sigue negociando para arribar a un acuerdo por la deuda externa, Kulfas reconoció la necesidad de desacelerar los niveles que hubo entre enero y abril: “Mayo comenzó a bajar; pero todavía estamos en una brecha importante respecto de lo que nos gustaría, que es una inflación más cercana al 2 por ciento. La situación internacional nos trajo un aspecto positivo, de mayor liquidación de divisas para el BCRA, pero introdujo tensiones de precios en la economía”.

Cafiero y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también cumplirán un rol principal en la estrategia del oficialismo. El jefe de Gabinete salió rápidamente a capitalizar los desafortunados dichos del ex presidente Mauricio Macri sobre la pandemia de COVID-19 como un modo de diferenciarse sobre el manejo de la salud pública. Macri había expresado en Mendoza que “el virus era como una “gripe, un poco más grave”, y afirmó que “nunca” creyó que fuera “algo” por lo que “uno tiene que estar sin dormir”. Cafiero le respondió con dureza: “Las declaraciones me producen mucho dolor pero poca sorpresa. No nos llama la atención, pero nunca pensamos que podía llegar a ese nivel de crueldad”.

Hasta el viernes Cafiero también deberá insistir dentro de la propia tropa en la necesidad de contar con la “ley pandemia” en el Congreso. El viernes 25 de junio se vence el actual DNU que enmarca las restricciones de circulación de personas y de actividades que se pueden realizar. El Ejecutivo aún no cuenta con los votos para conseguir su aprobación en la Cámara Baja, después de obtener el aval parlamentario del Senado.

Otros miembros del Gabinete nacional como Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, en sintonía con el pedido del primer mandatario, también se expresaron en términos parecidos a los del jefe de Gabinete hacia Macri, a quien señalan como el principal referente de la oposición y a quien pretenden debilitar en cada aparición pública. A otros miembros del gabinete, como el titular de Educación, Nicolás Trotta, o al de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también se les pidió que “se muestren más activos”.

Katopodis, al igual que Cafiero, es uno de los que acumulan tanto la militancia como la experiencia suficientes para oficiar de portavoces de las intenciones del oficialismo. En su aparición en un programa televisivo el ex intendente de San Martín manifestó en la mañana del Día del Padre: “Tenemos que enfocarnos en lo que le preocupa a la gente. Empujar la economía, generar desde la obra pública y de otras acciones, vacunar y conseguir cohesión política”. Luego continuó definiendo los objetivos para salir bien parados en las PASO. “La unidad del Frente de Todos, de este proyecto que conducen Alberto Fernández y Cristina es la apuesta, la fortaleza que nos permitirá ir a buscar el voto de confianza, el apoyo para salir de la crisis. No vamos a dejar que nos frenen”, expresó.

Vizzotti y De Pedro, dos de los funcionarios que mantienen buena imagen

Otro de los que suele acompañar a Alberto Fernández en cada aparición pública, sobre todo en las recorridas por las distintas provincias, es el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien articula el contacto con los gobernadores, sean opositores o del Frente de Todos. Al menos hasta el jueves a De Pedro no se lo verá en actividades presenciales porque se aisló por unos días luego de haber sido contacto estrecho de un contacto que se contagió de coronavirus.

Como pasó en semanas anteriores, Katopodis participará en los próximos días de actos pertenecientes a su área, una de las que mayores posibilidades ofrecen de generar empleo. Lo mismo ocurre con la reactivación de los planes de vivienda que busca impulsar Jorge Ferraresi, desde la cartera de Hábitat y Desarrollo Territorial. Ambos contarán con la colaboración del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof quien también protagonizó varias inauguraciones del gobierno nacional en su amplio territorio que abarca a los 135 municipios de la provincia. Durante la semana que pasó, por ejemplo, Kicillof estuvo en La Plata, en Pergamino, en Ranchos, en Villa Gesell y en Garín.

La campaña de vacunación también es un aspecto prioritario para Kicillof y el ministerio de Salud provincial. El sábado se repartieron más de 460 mil turnos para inmunizarse y el gobernador anunció que próximamente 6 millones de bonaerenses ya habrán recibido al menos una dosis de las vacunas disponibles.

Seguí leyendo