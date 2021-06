Qué ocurrió detrás de la acalorada discusión de Victoria Tolosa Paz durante la sesión de concejales en La Plata

Discusión Victoria Tolosa Paz y Cristian Vander

Las sesiones virtuales entre los políticos de la Argentina volvieron a dar que hablar en el ámbito público. Esta vez fue el turno de la concejala del Frente de Todos de La Plata, Victoria Tolosa Paz, a quien se la vio manteniendo una acalorada discusión dentro de su despacho con otra persona cara a cara, mientras la reunión de ediles se llevaba a cabo.

Sin embargo, ¿Qué ocurrió en ese momento?, ¿Con quién discutió la concejala? En un principio se dijo que el Jefe del Bloque de los concejales del Frente de Todos, Cristian Vander, debió acudir a intermediar en la discusión. Pero la historia real reflejó que fue el propio Vander quien protagonizó el intercambio dialéctico con Tolosa Paz.

El video fue difundido sobre el final de la tarde del miércoles y causó revuelo en la comunidad política bonaerense. En un principio se desconocía los motivos e incluso quién era la otra persona que discutía con la edil. Pero con el correr de las horas una de las incógnitas se develó.

“En el equipo de Cambiemos de La Plata, que lleva adelante el intendente Julio Garro, permanentemente tratan de buscar que esta concejala tenga algún tipo de operaciones políticas” , fueron las palabras de Tolosa Paz al canal TN.

“(En el video) estoy discutiendo, y prefiero dejarlo en reserva, en una discusión que no tiene nada que ver con la sesión. Me levanto y me voy porque está la cámara prendida y cierro la puerta. Alguien que me vino a interrumpir. La persona que me vino a interrumpir, falta ”, agregó.

Victoria Tolosa Paz dando explicaciones por el incidente

Precisamente, al analizar el video, se puede percibir cómo, mientras hablaba el concejal del Frente de Todos Guillermo Cara, el propio Vander se levanta de su silla y desaparece del plano de su cámara. En ese instante, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales continuaba atendiendo lo que se debatía en a sesión.

El despacho de Vander está contiguo al de Victoria Tolosa Paz. Por eso, unos pocos segundos después, se ve cómo la concejala ve entrar a alguien a su despacho y empieza a discutir de manera efusiva.

Fue el propio Vander quien reconoció después haber sido él quien entró al despacho de la concejala, aunque intentó quitarle dramatismo al asunto.

“Ocurrir, no ocurrió nada. Las últimas sesiones que venimos teniendo son sesiones acaloradas. Son sesiones complicadas, muy discutidas. Y cualquiera puede tener alguna discusión o levantamiento. Son cosas que pasan”, afirmó Vander en declaraciones a la radio Cadena Río.

El Jefe del bloque del Frente de Todos, Cristian Vander (Aglaplata)

“Ahora, que se utilice una discusión para una opereta mediática, nosotros no compartimos para nada. El bloque está en cada uno de los sectores, de los barrios. Tenemos una agenda muy importante y conflictiva. Preocupante y dolorosa, así que no compartimos que se utilicen esas discusiones que ven en la cámara que no son así. Grabar a una persona cuando se levanta, se para o cuando está charlando con una persona acaloradamente, utilizarla como una opereta mediática… nada de esto pasa ni pasó”, completó.

Aún se desconoce el motivo por el cual se llevó a cabo la discusión entre los dos compañeros de bloque. Sin embargo, el clima de tensión se dio mientras se debatía el proyecto promovido por el intendente de La Plata, Julio Garro, de Juntos por el Cambio, de eliminar la obligatoriedad de destinar una vivienda a los encargados de los edificios de más de 25 departamentos , tal como establece la ordenanza 10703/10 de La Plata.

Según informó la propia Tolosa Paz después de llevada a cabo la sesión, el proyecto comandado por Garro volvió a fojas cero y se frenó la iniciativa del oficialismo platense, que pretendía realizar la votación del proyecto.

En este marco, el bloque del Frente de Todos presentó un proyecto alternativo que establece que los edificios con más de 40 departamentos sí estarán obligados a contar con una vivienda para los encargados, mientras que las construcciones que dispongan de entre 25 y 40 viviendas podrán optar entre preservar un espacio para los porteros o aportar una tasa destinada a la creación de un fondo común para la reparación de veredas.

