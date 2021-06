María Eugenia Vidal criticó a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón por pedir asilo político en Uruguay: “Tenés que presentarte a la Justicia y defenderte”

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cuestionó el pedido de asilo político que presentó Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri y advirtió que, a su juicio, siempre que un ex funcionario es convocado por la Justicia “hay que presentarse y defenderse”. La dirigente de Juntos por el Cambio, además, confirmó que viajará a Washington, Estados Unidos, pero no se vacunará y tomó distancia del planteo que hizo la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien le reclamó que defina si será o no candidata.

En una extensa entrevista con el canal América, la ex mandataria de la provincia de Buenos Aires criticó la decisión del Rodríguez Simón, quien está a la espera de que el gobierno de Luis Lacalle Pou defina si acepta declararlo como “refugiado político”, ante la solicitud que presentó bajo el argumento de que es “víctima de persecución” porque fue convocado por la jueza María Servini a declaración indagatoria en una causa por asociación ilícita y extorsión.

Rodríguez Simón fue una pieza clave en la actuación de la denominada “mesa judicial” que tuvo Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri. “Pepín”, hombre de cercanía y confianza del ex presidente, se presentó esta semana en un juzgado de Montevideo y logró que se suspendiera la orden de captura internacional y la extradición hasta que exista una definición oficial sobre el asilo.

Vidal es una de las primeras voces de Juntos por el Cambio que criticó de manera pública la decisión de Rodríguez Simón de eludir a la Justicia argentina, que contrasta con lo planteado por el propio Macri, quien justificó el pedido de asilo porque consideró que su antiguo operador judicial “está siendo perseguido”.

“Cuando uno es funcionario público sabe que va a tener que rendir cuentas de lo que hizo toda la vida y eso es parte de la carga que uno asume cuando asume un cargo público. Vas a tener que presentarte a la Justicia, siendo la causa sea justa o injusta, todas las veces que te llamen”, aseguró Vidal en una entrevista con Alejandro Fantino.

Y agregó que, “aún cuando te hagan una denuncia injusta, vos te tenés que presentar a la Justicia y defenderte. Yo no estoy de acuerdo con el pedido de que se le otorgue (a “Pepín” Rodríguez Simón) la condición de refugiado” . Aunque aclaró que el ex funcionario macrista “tiene derecho a establecer su estrategia de defensa”, respondió con un rotundo “no” a la pregunta sobre si ella pediría el asilo si tuviera una citación judicial.

“Cuando uno está tranquilo con uno mismo, aún cuando uno piense que hay injusticia en el sistema, uno tiene que ajustarse a derecho siempre. A veces en Argentina terminamos discutiendo obviedades, parece que fuera heroico decir que me voy a presentar a la Justicia si me llama. Y sí... es lo obvio, pero no sólo para Rodríguez Simón, sino para cualquiera que ocupó un cargo público”, consideró.

Para María Eugenia Vidal, “ hay que presentarse y defenderse y si creés que el juez es tendencioso apelarás y si creés que la Cámara es tendenciosa apelarás otra vez ”. Al ser consultada sobre si sostenía lo mismo en caso de una detención injusta, afirmó: “Tenés que aceptar lo que diga la Justicia siempre. Si vos no das el ejemplo y vos no creés en la Justicia de tu país cómo le vas a pedir al otro que sí crea”.

“Yo creo en la Justicia de mi país, creo que hay muchas cosas que funcionan mal, pero no creo que toda la justicia sea corrupta, que todos los jueces hagan las cosas mal y los fiscales hagan las cosas mal”, consignó.

“No me voy a vacunar”

La ex gobernadora, que tuvo COVID-19 en julio del año pasado, confirmó que viajará el próximo miércoles a Washington, la capital de Estados Unidos, y aclaró que no se va a vacunar, debido a que “la gente necesita de ejemplos porque en muchos casos está asqueada de la política”. La decisión se contrapone, otra vez, con Mauricio Macri, quien recibió la unidosis de Johnson & Johnson en Miami.

“Lo pensé, no juzgo al que lo hace y creo que el que se vacuna afuera está liberando una vacuna en Argentina, no creo que sea algo malo, pero yo no lo voy a hacer”, respondió la ex gobernadora. “No condeno a quien lo hace, porque es una decisión personal, pero también creo que en Argentina estamos en un momento de mucho descreimiento en la política y la gente le pide a los dirigentes que den el ejemplo en su máxima expresión”.

“La política ha hecho mucho para que la gente no le crea, sino mirá lo que pasó con el 40 por ciento de aumento en el Congreso. Es un momento de hacer gestos, aún cuando crea que no está mal vacunarse en el exterior, yo decido no hacerlo porque creo que muchos argentinos están esperando ejemplos”, continuó Vidal, que tiene 47 años.

La dirigente de Juntos por el Cambio reconoció que, “para muchos argentinos, que otros vayan a vacunarse al exterior es injusto, siento que este es un momento donde la gente hasta está asqueada de lo que ve. Si este pequeño gesto puede colaborar y mostrar que teniendo la oportunidad voy a hacer la cola como cualquier argentino y esperar mi turno, bueno, lo hago, no me pesa”.

Aunque reconoció que “es una buena noticia” el anuncio de que están llegando más vacunas y que la Sputnik V se va a empezar a fabricar en la Argentina, “no se puede hacer una épica de la vacunación con 80 mil muertos. Lo que tiene que hacer el Estado es vacunarte”.

