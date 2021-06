Los peruanos residentes en la Argentina volvieron a quedar excluidos de las restricciones para poder votar en las elecciones de su país

Cesia (28) años se encontró con el mismo dilema al que se enfrentan hoy muchas familias, cuando un integrante no quiere vacunarse y el resto hace lo posible por convencerlo. “Como nieta, me dolía saber que su vida estaba en riesgo pero fue su decisión”, le dijo a Infobae

Arde la interna: “No nos ayuda que Vidal compita en la Capital Federal”, aseguró Patricia Bullrich

La presidenta del PRO cuestionó la posibilidad de que la ex gobernadora cambie de distrito y lanzó: "Hace un año que estamos esperando que diga si va a ser candidata o no, no podemos seguir así"