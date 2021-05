La esposa de Esteban Bullrich contó cómo transita su familia la enfermedad del senador: “En casa no hay desesperación, te diría que hay paz”

La pareja del dirigente del PRO contó cómo vive la familia el diagnóstico de ELA

Desde que contó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich buscó siempre mostrar una mirada positiva de la situación que le toca enfrentar, asegurando que no va a abandonar su banca y que va a continuar trabajando.

Esa motivación y actitud es la que expresó también este sábado por la noche durante una entrevista que brindó a Ernesto Tenembaum y María O’Donnell para el canal CNN, la cual finalizó con un emotivo mensaje de su esposa, María Eugenia Sequiros.

En un video grabado, la mujer definió a su marido como “una persona increíble, con una fortaleza y una fuerza de voluntad de hierro” y “un ser que se levanta todos los días con mucha garra” para enfrentar “su día a día, que no es nada fácil”.

“A veces no la entendemos su voz, a veces se atraganta cuando come. Pienso que su día no es nada fácil, pero él lo hace fácil acá en casa. Siempre que puedo, le digo que lo admiro por esa fortaleza, ese ejemplo impresionante que no da. Acá en casa no hay desesperación, te diría que hay paz”, destacó.

Entre otros puntos, Sequiros explicó que no tiene “otra manera de entender o de vivir” la enfermedad que afecta a su pareja “si no es con la fe”, por lo que decidió sostenerse “en Dios, en su evangelio y en la Virgen, la madre de Jesús”.

“Ahí entendí que el sufrimiento tiene una misión transformadora. El sufrimiento nos hace mejores, más humanos, y yo ofrezco este sufrimiento todos los días a Dios para que él me de la fuerza para vivir cada día. Aprendimos con Esteban a vivir cada día sin saber qué va a pasar, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Ese es nuestro lema, ‘hoy es el día’. Lo lindo de todo esto es que Dios está para todos y que nos dejó libres, así que mi mayor deseo es que todo el mundo vuelva a Dios, que lo reconozca para vivir de la mejor manera”, agregó.

El senador de Juntos por el Cambio padece ELA

La esposa del senador definió con estas palabras cómo vive el hecho de que el dirigente de Juntos por el Cambio padezca Esclerosis Lateral Amiotrófica, una condición que produce debilidad muscular y dificulta, por ejemplo, el habla y la movilidad del paciente.

“Obviamente, no voy a negar que tengo momentos tristes. Obviamente lloro y grito, pero en paz. Es como un sufrimiento, pero en paz. Duermo todas las noches, no tomo ninguna pastilla y todo eso se lo atribuyo al Espíritu Santo que me acompaña a mí y a toda mi familia”, concluyó.

Más temprano, el propio Bullrich contó que disfruta de poder estar con sus seres queridos, de “cocinar, jugar al golf, escuchar música” y “poder trabajar, abordar medidas por el país”, pero explicó que la menor de sus hijas, que tiene 6 años, es la que peor se tomó la noticia de su enfermedad.

“Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’, la uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo”, detalló.

Y agregó: “¿Quiero seguir trabajando por mi país? Sí. ¿Quiero influir para lo que soñé cuando me metí en política, que es dejar un mejor país a mis hijos que el que yo recibí? Queda mucho trabajo por hacer. Ahora entiendo mucho más lo importante que es que ellos también entiendan qué quiero hacer, pero que también me tome el tiempo de disfrutar de ellos”.

