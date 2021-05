Marcelo Tinelli: “Me encantaría que se haga la Copa América en la Argentina”

Marcelo Tinelli (Foto: Franco Fafasuli)

El presidente de San Lorenzo (actualmente bajo licencia) y de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, respaldó la realización de la Copa América a mediados de año en la Argentina.

“ A mí me encantaría que se pueda hacer. Es un orgullo. Sé que estuvieron hablando las autoridades de la Conmebol con el Presidente y ojalá que se pueda hacer con todos los cuidados sanitarios que se exigen ”, aseguró en diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

En ese marco, el dirigente deportivo recordó que durante el actual campeonato de fútbol -que la próxima semana disputará sus semifinales- se cumplieron obsesivamente todos los protocolos y los brotes de coronavirus que se dieron en algunos planteles surgieron en viajes y concentraciones, pero no en los partidos.

Tinelli vive una jornada especial porque esta noche comenzará el ciclo de humor político “Politichef”, en su programa de televisión El Show de Videomatch. El conductor adelantó que invitará a todos los dirigentes que serán caracterizados por actores para que en algún momento puedan compartir espacio con “su doble”, aunque reconoció que es un momento sensible en donde quizás muchos prefieran no exponerse por la pandemia.

El empresario de medios, que alguna vez confesó sus ganas de participar activamente en política, dijo que ya no le seduce esa idea. “ Hoy no tengo ganas de ser candidato ni aspiro a ningún puesto político, al contrario, quiero estar bien cerca de los que más necesitan pero desde otro lugar ”, planteó.

Tinelli tiene una Fundación y forma parte de la Mesa del Hambre convocada por el gobierno nacional. “ Nosotros trabajamos mucho en silencio, fui a dos reuniones, y la verdad es que yo quiero hacer cosas concretas, no quiero quedarme en el discurso, en los encuentros por zoom o en las reuniones multitudinarias ”, aseguró.

Y especificó: “Me gusta hacer cosas concretas dentro de lo que puedo hacer, yo no puedo establecer la política social en la Argentina porque no trabajo para eso, no soy político, no cobro ningún sueldo ni quiero cobrarlo; yo quiero ayudar a los que más necesitan”.

Al respecto informó que durante la pandemia logró junto a su Fundación la construcción de siete pozos de agua para las comunidades wichi del norte del país. Además, coordina seis comedores en todo el país cuya infraestructura fue puesta a disposición del Ministerio de Desarrollo Social.

San Lorenzo

Recientemente, Tinelli adoptó la decisión de pedir licencia en San Lorenzo, club que preside. Su salida se explica en las dificultades que le provocó la pandemia a su agenda y no en los magros resultados deportivos de este año.

“ Me tomé licencia porque pienso que hoy no le puedo dar a San Lorenzo todo lo que necesita teniendo en cuenta que hay una pandemia en el medio. Eso me desacomodó todo lo que uno imaginaba. Hoy tengo que estar 24 horas al día disponible para mi programa de TV por los protocolos y los momentos en los que tenemos que grabar y yo desconocía que esto iba a ser así ”, ahondó.

No obstante, dijo que está orgulloso de los logros deportivos de los últimos 9 años -que lo tuvieron primero como vicepresidente y luego como presidente- y prometió que una vez que pueda acomodar su trabajo volverá a la gestión del club.