Durán Barba: “Con este mismo encierro, el gobierno de Macri se hubiera caído”

Jaime Durán Barba (Foto de archivo: Franco Fafasuli)

Jaime Durán Barba, ex asesor de Mauricio Macri y especialista en imagen de líderes políticos de toda la región, aseguró que el ex Presidente no hubiera podido soportar una cuarentena como la que plantea Alberto Fernández en medio de la segunda ola de coronavirus.

“ Con este mismo encierre, el gobierno de Macri se hubiera caído”, planteó en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos. Y contrapuso: “ Ahora tenemos a Baradel y a Moyano defendiendo al gobierno y logrando estabilidad ”.

La frase fue el corolario de un análisis mucho más profundo que explica -a su entender- por qué la Argentina es un país único en la región y en el mundo.

“La Argentina es corporativista. Es el único país corporativista. No hay otro sindicato de Camioneros que bloquee empresas en otro país del mundo. No hay Iglesia que haga campaña por un candidato que defiende el aborto (en alusión a Alberto Fernández) ”, reflexionó.

En ese marco, dijo que el oficialismo aún tiene chances de ganar las elecciones pese a que la imagen presidencial se encuentra por el piso.

Durán Barba aseguró que Cristina Kirchner representa otra rareza para la ciencia política. “No hay dudas de que ella mantiene una popularidad muy alta, sobre todo en La Matanza y en el Conurbano”, introdujo. Y se preguntó: “¿Qué tanto ha hablado Cristina Kirchner de los problemas de los matanceros? ¿Cuántas veces ha ido a La Matanza? En Harvard dijo “No digas tonteras que no estamos en La Matanza””.

“ La relación de ella con La Matanza es muy baja, yo no la veo hablando de temas populares, sino judiciales. ¿Por qué esa gente que está tan mal y ha sido gobernada tantos años por el peronismo le sigue siendo leal a Cristina que no habla de esos problemas? No lo sé ”, completó.

Durán Barba se hizo conocido en la Argentina por asesorar a Macri para su arribo a la Casa Rosada. Sin embargo, la relación se rompió y ya no integra los equipos del ex jefe de Estado, que si bien participa de la vida política de Cambiemos, no tiene intención de participar en las elecciones legislativas del 2021.

