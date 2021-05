El video de Alberto Fernández y su perro en Olivos para celebrar los 80 años de Bob Dylan: “Yo aprendí a tocar la armónica y la guitarra para parecerme a él”

Alberto Fernández y el cumpleaños 80 de Bob Dylan

Tras ratificar a Daniel Rafecas como su candidato para ocupar la Procuración General y de anunciar que iniciará acciones legales contra Patricia Bullrich por sus dichos sobre las vacunas de Pfizer, Alberto Fernández se hizo un hueco en su agenda para dedicarle un saludo muy especial para Bob Dylan en el día de su cumpleaños 80.

Lo hizo a través de un video de la agencia Télam, en el que enalteció la figura del legendario cantautor estadounidense, al destacar que “es alguien que le cambió la cabeza a muchos” y que “aprendí a tocar la armónica junto con la guitarra para parecerme a él”.

”Está claro que 80 años de Dylan no pasan desapercibidos. Son 80 años de alguien que cambió la cabeza de muchos. Penetró en la cabeza de muchos pero también penetró en el alma, porque lo que hizo fue con su poesía penetrar el alma de muchos de nosotros que vimos en él a alguien que escribía aquellos que sentíamos” , expresó el mandatario en el mensaje enviado a la agencia nacional de noticias.

Confeso admirador de su obra, el jefe del Estado eligió acompañar el video con música del famoso cantautor de fondo, algunos libros de su autoría sobre el escritorio de su despacho y junto a su célebre perro al que bautizó con su nombre.

El Presidente junto a su perro, al que bautizó Dylan en honor al músico estadounidense

”Dylan para todos nosotros significó un golpe en la cabeza porque nos marcó a todos a fuego. Somos de una generación que es la de Dylan; Joan Baez; Crosby, Stills and Nash; James Taylor; Los Beatles, obviamente; los Rolling Stones. Pero Dylan, con su lenguaje urbano, con su poesía, nos entró de un modo singular” , remarcó Alberto Fernández. Y luego amplió: “Nosotros no somos el resultado de una mirada política. Somos esencialmente el resultado de todo lo que ha influido sobre nosotros, desde Walt Whitman hasta Perón, pasando por Joan Baez, Dylan, Los Beatles y los autores argentinos como Nebbia, Spinetta o Moris”.

A título personal, el Presidente puntualizó que se sintió impresionado por “esa voz ronca que traía poesías maravillosas”, entre las que destacó “Soplando en el viento” (“Blowing In The Wind”) y recordó que su primer contacto con el artista fue cuando compró a sus 12 años el libro de poesías “Tarántula”, editado en 1971. ”Me costó mucho entenderlo y hasta el día de hoy me cuesta mucho entenderlo, pero rescato esa cosa de ese Dylan urbano que se plantea dudas y disyuntivas en ese mundo que le toca vivir”, explicó.

“Tarántula” reúne poesía experimental surrealista del músico escrita entre 1965 y 1966, época en la que comenzaba a despuntar la psicodelia y la generación de escritores beat que era retomada por el rock especialmente gracias a Dylan, mientras el consumo de drogas lisérgicas pasaba a ser un elemento muy presente en el cantautor.

Asimismo Alberto Fernández reconoció: “aprendí a tocar la armónica junto con la guitarra para parecerme a Dylan, que fue el primero que lo hizo”. El mandatario nacional también celebró la coincidencia de que ambos tengan la misma raza de perros y de los mismos colores.

”Feliz cumpleaños, Bob”, cerró el mensaje el Presidente, quien eligió, a tono con la fecha, terminar el video jugando con su perro Dylan.

