Horacio Rodríguez Larreta también hablará esta noche para anunciar las nuevas restricciones en la ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindará una conferencia esta noche para anunciar las nuevas restricciones para frenar el aumento de los contagios de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes porteñas, el alcalde hará lo propio después de Alberto Fernández. Se estima que el Presidente difundirá un mensaje grabado por cadena nacional cerca de las 20. Rodríguez Larreta hablará a las 21.30.

De la conferencia participarán el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, y el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro.

Según trascendió, la administración porteña decidió suspender las clases presenciales la próxima semana en todos los niveles. Con el feriado puente restablecido, serían tres días -desde el 26 hasta el 28 de mayo- sin presencialidad. Se trata de un acuerdo con el presidente Alberto Fernández, quien resolvió aplicar a partir de la medianoche del sábado un confinamiento por nueve días para intentar frenar la ola de contagios.

Por otro lado, se determinó que los negocios no esenciales en el ámbito porteño puedan continuar abiertos, pero brindando una atención exclusivamente al aire libre, sin ingreso a los comercios. La gastronomía sólo podrá atender por take away o delivery.

La decisión de Alberto Fernández de imponer un confinamiento por nueve días seguidos a partir de las 0 horas del sábado y hasta el domingo 30 de mayo tuvo el respaldo de todos los gobernadores.

Tanto la Ciudad como la Provincia, acordaron ejercer mayores controles interjurisdiccionales, a fin de revisar los permisos de las personas autorizadas para transitar, por desempeñar tareas esenciales. La intención es que, pese a las restricciones, la actividad económica se vea afectada lo menos posible.

Noticia en desarrollo

