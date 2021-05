Fuerte crítica de Alicia Castro contra Alberto Fernández por la gestión del coronavirus: “Tenemos el récord más triste de la historia”

Alicia Castro y Alberto Fernández

La referente kirchnerista y ex embajadora argentina ante Venezuela y Rusia Alicia Castro cuestionó al Gobierno por la gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus tras el nuevo pico de contagios que se registró ayer, y consideró que no se debe ser “negacionista, ver el sufrimiento y no tomar medidas eficaces”, tras advertir que la Argentina tiene “el récord más triste de la Historia”.

“Hace un año podíamos estar orgullosos de cuidar más la vida de nuestros compatriotas que el genocida (Jair) Bolsonaro”, sostuvo la diplomática a través de su cuenta de Twitter, y agregó: “Hace un año, Alberto Fernández priorizaba la vida; hoy tenemos más muertos por millón de habitantes que Brasil. El resultado de querer quedar bien con cierto empresariado que no le importa que los trabajadores mueran; con las empresas aéreas, con la oposición”.

Castro no oculta sus diferencias con el jefe de Estado: por esa razón dio un paso al costado en octubre pasado, cuando renunció a la Embajada argentina ante Rusia por la línea oficial de la Casa Rosada y la Cancillería respecto a la crisis política y humanitaria en Venezuela, luego de hacer públicas sus diferencias con el canciller Felipe Solá .

En una serie de publicaciones, la referente alineada con la vicepresidenta Cristina Kirchner enfatizó que el Gobierno “no está haciendo nada para evitar” que siga subiendo el número de víctimas fatales por el COVID-19, y señaló en una serie de publicaciones y comentarios en redes sociales que “con vacunar no basta”.

“Digo cuarentena estricta, como se hizo en todos los países que han controlado y hasta eliminado el coronavirus”, afirmó, y completó: “La responsabilidad de proteger el derecho a la Vida no es individual. Le guste a quien le guste, es del Estado Nacional”.

En otra publicación, Castro volvió a hacer una comparación entre Argentina y Brasil. “Recuerdos de un pasado mejor. El presidente Alberto Fernández en junio 2020. Cuando Argentina tomaba medidas para controlar el coronavirus. Desde entonces, Brasil aumentó nueve veces la cantidad de muertes y Argentina 71 veces. Hoy tenemos más muertes diarias por millón de habitantes que Brasil”. Lo hizo al copiar un tuit del propio presidente.

La meseta alta en los contagios diarios de fines de abril y principios de mayo dejó de ser tal, y a horas de que venza el último decreto de necesidad y urgencia (DNU) con restricciones a la movilidad y la presencialidad en las escuelas en el Área metropolitana (AMBA), la curva de casos volvió a crecer.

La novedad es que ya el epicentro no solo es el conglomerado urbano de la Capital y el Gran Buenos Aires, sino que - tal como publicó ayer Infobae- los contagios en el resto de las provincias también aumentaron, con situaciones críticas en algunos distritos como Santa Fe o Córdoba, por ejemplo.

Con relación a Castro, el propio Alberto Fernández la había propuesto como embajadora en Rusia, pero se manifestó muy crítica con la postura argentina con relación a la situación política y social en Venezuela.

“Quiero presentar mi renuncia como embajadora porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores”, planteó en octubre de 2020. A través de las redes sociales, expresó en ese momento que “el voto de Argentina acompañando la Resolución del Grupo de Lima constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de (Mauricio) Macri”.

