Elisa Carrió contó que está aislada por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus

Elisa Carrió contó que se encuentra aislada por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Lo hizo mediante un audio que compartió en sus redes sociales, en el que también aclaró que su test dio negativo.

“Ahora que estoy aislada por estrecho contacto, no se preocupen, todavía los resultados son negativos, me puse a pensar en los que están ahí, adentro de los hospitales del interior, en Rosario, en Resistencia, en Corrientes” , dijo la ex diputada, en un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, dirigido “a todo el pueblo de la nación y a los pueblos del interior que están colapsado” y “muy especialmente a los médicos y a los enfermeros y enfermeras jóvenes”.

“Sé que están desgastados. Sé que hay muchas personas jóvenes cuya vocación era sanar y están viendo cómo se mueren personas en los hospitales. Sé que esto es muy fuerte para ustedes, para los que cuidan”, expresó Carrió. “Están cumpliendo un rol no solo de servicio a la humanidad, sino al cuidado y al afecto, como a la única persona que a veces está al lado de los enfermos terminales por COVID u otra enfermedad. Dios los acompañe. Acepten que a veces van a encontrarse con estas cosas y presenten el oído y sobre todo la caricia y el amor que les resta aunque estén devastados a esos seres que están muriendo en soledad”, les manifestó a todos los trabajadores de la salud abocados a la atención de la pandemia. “Todo el pueblo de la Nación está al lado de ustedes dándoles fuerza”, concluyó.

Posteriormente, dedicó unas palabras a toda la gente y afirmó: “No tengan miedo. Sepan que la vida y la muerte son ocasiones de una misma vida”. Asimismo, aclaró que se trataba de un “mensaje espiritual que no tiene nada que ver con la política”.

Pocas horas antes, Carrió había revelado que fue convocada a a inocularse con la primera dosis de la vacuna rusa, pero que no se presentó. “Es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Vladimir Putin. Si llega una AstraZeneca me la pongo” , sostuvo en una entrevista desde su casa de Exaltación la Cruz, provincia de Buenos Aires.

En sus declaraciones, la ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica justificó su accionar. “Ayer o anteayer, porque no sé en qué día vivo, me tocó el turno con la Sputnik V y lo rechacé en un acto de protesta contra la dictadura de Putin. Esto es coherente con mi posición personal de siempre. Como tengo 64 años y tantas enfermedades, espero que la próxima vacuna sea proveniente de un país democrático y ahí ya me voy a vacunar”, dijo en el programa Solo una vuelta más (TN).

Consultada acerca de las personas que se van a vacunar al exterior, Carrió opinó que quienes pueden hacerlo, lo hagan. “Yo pensé que para marzo 2021 iba a estar todo el mundo vacunado. Incluso a lo mejor, dados mis problemas cardíacos, yo viajaba para ponerme una vacuna totalmente segura. Pero si en Argentina no está vacunada la gente mayor de 60 años, yo tengo que ser la última y punto”, expuso. Enseguida, el conductor del ciclo Diego Sehinkman hizo hincapié en el ex Presidente Mauricio Macri, quien la semana pasada se aplicó una dosis de la Johnson & Johnson en Estados Unidos.

“Yo no sabía que Macri se había vacunado. No miro la televisión. Yo miro novelas de amor alemanas que empiezan bien y terminan bien. ¿Para qué me voy a amargar? Lo que yo sostengo es que los líderes enseñan con el ejemplo. Si fui una líder de convicciones y de principios no me puedo ir a vacunar a Miami. Me parece muy bien que la gente que pueda hacerlo lo haga, pero yo soy argentina y quiero ejercer un liderazgo. Entonces tengo que esperar mi turno. Aunque tenga un stent, problemas cardíacos y diabetes: porque tengo que dar el ejemplo. Uno no puede ser (Carlos) Zannini”, dijo Carrió acerca del accionar del procurador General del Tesoro uno de los integrantes del Vacunatorio VIP.

“Zannini no es personal de salud. Es abogado y lo que hizo es un delito. Mintió. Es una inmoralidad, es la prepotencia del poder”, agregó la dirigente de la Coalición Cívica.

