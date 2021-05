Postergación de las elecciones: Diputados debatirán esta semana el proyecto que llega con el acuerdo del oficialismo y la oposición

La Cámara de Diputados buscará aprobar la postergación de las elecciones

La Cámara de Diputados debatirá esta semana el proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición para postergar la fecha de las elecciones Legislativas con el argumento del contexto epidemiológico que se encuentra atravesando el país en el marco de la segunda ola de contagios de COVID-19. La iniciativa propone trasladar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre.

Tras obtener dictamen la semana pasada, el proyecto será debatido este miércoles en la Cámara Baja. El mismo fue discutido el jueves pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El texto incluye una cláusula solicitada por Juntos Por el Cambio por la cual se garantiza que no habrá nuevas modificaciones en el calendario electoral. Así quedó estipulado en el artículo 6 del borrador: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

“Nos encontramos en un contexto de excepción y, en ese marco, en el imperioso desafío de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos propios de nuestro sistema democrático. Ello nos impulsa a establecer las medidas que la situación epidemiológica nos impone para evitar una mayor propagación del virus, sin trastocar las reglas y fundamentos de nuestro régimen electoral”, sostiene la iniciativa.

Si bien el Gobierno había convocado las PASO para el 8 de agosto y las generales para el 24 de octubre, como indica el Código Electoral Nacional, se trató solo de una formalidad, ya que esa fechas serán cambiadas una vez que ambas Cámaras aprueben el proyecto acordado con la oposición. La normativa vigente señala que las Primarias deben realizarse el segundo domingo de agosto, mientras que las generales deben llevarse adelante el cuarto domingo de octubre inmediato anterior a la finalización de los mandatos. Sin embargo, con el acuerdo político a raíz de la pandemia, las PASO se realizarán el 12 de septiembre y las generales, el 14 de noviembre. De esta forma los nuevos legisladores electos estarán definidos a mediados de noviembre, tres semanas antes del recambio legislativo que debe concretarse el 10 de diciembre.

La iniciativa propone además reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos; al tiempo que pospone cinco días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación. Para ser aprobado, el proyecto requiere del respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, 129 diputados y 37 en el Senado, por tratarse de una cuestión electoral.

El jueves pasado, luego de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el titular de la misma, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) celebró “el consenso y el diálogo profundo al que se arribó, luego de algunas idas y vueltas, y del que surge este proyecto con un cariz de racionalidad en el marco de esta pandemia”. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, Gustavo Menna (Juntos Por el Cambio) señaló que “había una intentona de suspender las PASO, corporizada en un proyecto de ley presentado en ese sentido, y luego versiones de ley de lemas encubierta, que no es otra cosa que intentar unificar las PASO con las elecciones generales. Hoy estamos garantizando que habrá PASO separadas de las elecciones generales y que no habrá nuevas modificaciones del calendario electoral”, explicó el legislador opositor.

No obstante, Menna lamentó que no se haya avanzado con la boleta única de papel. El mismo reclamo fue planteado la semana pasada al Gobierno Nacional por parte del bloque de Consenso Federal. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que no hay margen de tiempo para dar esa discusión, sin embargo el lavagnismo presentó un nuevo proyecto para que se instrumente a partir del 2023 pero que sea aprobado este año.

La idea del Frente de Todos es aprobar el proyecto este miércoles en Diputados, en la misma sesión en la que también está previsto debatir una iniciativa sobre el impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30 por ciento al 25 por ciento la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y aumenta al 35 por ciento la tasa para los grandes compañías, con la intención de instrumentar un sistema progresivo.

Será la primera deliberación luego que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordara con los bloques parlamentarios la renovación del protocolo de funcionamiento hasta el 23 de junio, lo que permitirá emitir dictamen y llevar a cabo la sesiones a través de una modalidad mixta-presencial, y remota para los grupos de riesgo.

