Un juez se negó a beneficiar a Amado Boudou para agilizar un mes el cumplimiento de su condena

Amado Boudou (Nicolás Stulberg)

El juez federal Ricardo Basílico rechazó este viernes reconocerle un mes en el cumplimiento de su condena al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone en concepto de “estímulo educativo”. Es que ya el anterior juez, Daniel Obligado, el mismo que le permitió ir a cumplir detención en su casa, le había reconocido diez meses de prisión por distintos cursos y talleres que había hecho durante su detención. Pero la defensa había apelado que no se le hubiera reconocido otros estudios. En ese contexto, tal como reveló Infobae el domingo pasado, la fiscalía promovió reconocerle un mes más de la pena que le toca cumplir.

Ahora, sin embargo, el juez Basílico -actuando como juez de ejecución- se opuso. “No corresponde en esta oportunidad efectuar reducción mayor a la ya concedida por el Juez que me precedió”, sostuvo Basílico en su resolución a la que accedió Infobae. Se descuenta que la defensa apelará la decisión ante la Cámara Federal de Casación que debe revisar otra orden de Basílico: que Boudou vuelva a prisión.

Los abogados del ex vicepresidente ya estaban preparando los planteos para pedir que se le otorgue la libertad condicional por el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena. Y aunque un mes -lo que se discute en este caso- no cambia drásticamente los tiempos, lo cierto es que llamó la atención el fallo dictado por Basílico, que no sólo deslizó cuestionamientos a su antecesor, sino también a la fiscalía.

En sus palabras, la fiscalía, a cargo de Marcelo Colombo y Nicolas Czizik, “no logró explicar adecuadamente cómo, por el mismo curso que en razón de su extensión ya se otorgó una reducción de un mes, resulta ahora merecedor de una nueva disminución en favor del encartado”. Y resaltó que “el condenado Amado Boudou cuenta con un título universitario –Licenciado en Economía-, y no es desconocida su trayectoria en los distintos estamentos del aparato gubernamental”.

Todo versa sobre el posgrado Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas que Amado Bouodou recibió el 27 de abril pasado por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. “Huelga advertir”, dice el juez, que “ya se le otorgó a Boudou diez meses de estímulo educativo por otros cursos académicos” pero también como “programador de sistema de base de datos de computadoras personales, curso de montador electricista y electricista instalador, y práctico en organización de eventos”.

El ex vicepresidente cuando era juzgado

En agosto de 2018, Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. Lo encontraron responsable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero en tiempos en que era ministro de Economía del primer mandato de Cristina Kirchner. En el momento de la lectura de la sentencia, Boudou fue esposado y enviado al penal de Ezeiza.

En abril del 2020, al inicio de la pandemia y sin consultar a la fiscalía, el juez Obligado decidió concederle a Boudou el arresto domiciliario: explicó que los hijos del ex vicepresidente estaban en una situación de vulnerabilidad ya que solo tenían a su madre -extranjera y sin familia en el país-; y que la condena contra Boudou no estaba firme.

En diciembre pasado, la Corte Suprema rechazó la última apelación que hizo la defensa contra la condena y dejó firme la sentencia. En la noche del 30 de diciembre de 2020, el juez Obligado afirmó que las circunstancias de la pandemia habían cambiado y que la condena ahora estaba firme. Por eso ordenaba que volviera a la cárcel, pero con la frase “firme que sea”, es decir, que su disposición se cumpliera cuando terminaran las apelaciones. Un mes después, cuando Obligado se alejaba de la causa, el juez también le reconoció a Boudou 10 meses de cumplimiento de su condena.

El juez Ricardo Basílico

Basílico, que sucedió a Obligado en un cargo que está vacante en el Tribunal Oral Federal 4, recordó que la primera vez cuando la fiscalía tuvo que opinar sobre los 20 meses de reconocimiento que solicitaba la defensa, se inclinó por validarle al ex vicepresidente seis meses. Y añadió que “más allá de consentir finalmente los diez (10) meses por estímulo educativo”, es decir, no apelarlo, “su dictamen actual no guardaría logicidad con su anterior, toda vez que este mes que ahora se consiente por los representantes de la ‘vindicta pública’ se encontraría holgadamente comprendido en los diez meses en que se redujeron los plazos para el avance del nombrado dentro de la progresividad del régimen penitenciario por estimulo educativo que ahora se encuentran firmes respecto del encartado Boudou”.

“Pretender que el avance en sus estudios que ya son de alto grado académico, por la conclusión de una actividad académica que, a priori, versa sobre ámbitos de organización y administración de políticas públicas, siendo que ejerció el rol de Ministro de Economía y Vicepresidente de la Nación, aparecen como excesivos respecto de un curso de las características del aquí analizado y en referencia a la propia experiencia que ya tiene el ahora peticionante”, se añadió.

El juez decidió así rechazar ese pedido “en el entendimiento que la temática allí impartida no importa en el nombrado la incorporación de una herramienta u oficio alternativo, que pueda servirle de sustento económico, tanto a él como su núcleo familiar, para la oportunidad de recuperar su libertad al momento de culminar su período de detención, que de momento, se presenta extramuros”.

SEGUIR LEYENDO: