Nueva crítica a la posición del gobierno en el conflicto de Medio Oriente: “Israel extendió la mano por las vacunas y no tuvo la mejor respuesta”

Mientras los ataques de cientos de misiles de Hamas sobre Israel no cesan y ahora tienen como blanco los aeropuertos, las repercusiones en nuestro país por la posición que en el conflicto tomó el gobierno a través de un comunicado de la Cancillería se multiplican. Ahora fue Gustavo Sakkal -ex presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires y actual mandatario del Círculo Social Hebreo Argentino- quien primero publicó un video en sus redes sociales, que se viralizó, y más tarde sumó un posteo en Facebook.

En el comunicado, la Cancillería señaló que “La República Argentina expresa su honda preocupación por el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palestina, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, así como por la respuesta a través del lanzamiento de misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza”, al mismo tiempo que alertó que “todo ello condujo a una escalada de la violencia, que condenamos, que causó numerosas víctimas fatales, cientos de heridos y trajo mayor sufrimiento a la región y sus habitantes”.

El video de Gustavo Sakkal que se viralizó sobre la posición del gobierno frente al conflicto

Sakkal, en su cuenta de Facebook, expresó que “los misiles de Hamas no caen al lado de nuestras casas, pero si en nuestros corazones al ver las espeluznantes imágenes. ¡La impotencia que genera es enorme! Ojalá los gobernantes del mundo estén a la altura de las circunstancias, y tengan la valentía de tomar las decisiones que deben tomar. Y que no sean indiferentes, como lo fue el mundo en otros tiempos y después tuvieron que salir corriendo ... Hoy le toca a Israel, pero el terrorismo es un flagelo mundial que hay q erradicar y si no lo entienden y escupen para arriba, mañana les va a caer en la cara. El pueblo de Israel tiene a su eterno y verdadero aliado, que protege a su pueblo, y jamás lo va a abandonar, pero no se puede ser tan traicioneros y cobardes como están siendo algunos hoy en día. Preguntense lo que le pasó a Ahmadineyad y Chavez y a otros, que quisieron maldecir y destruir al pueblo de Israel…”

Sakkal habló con Infobae y contó que tiene “un hermano viviendo en Jerusalem, siete sobrinos, los hijos de ellos, montones de primos en Tel Aviv, mucha familia vive en Israel y me preocupa”.

El posteo en Facebook de Gustavo Sakkal, actual presidente del Círculo Social Hebreo Argentino

Dice Sakkal que “Hamas es un grupo terrorista, no es ni un gobierno ni un estado. Y no representa al pueblo palestino, los tiene amenazados, no les permite vivir en paz ni tener una sociedad como se merecen, como queremos tanto israelíes como palestinos, tener dos estados para dos pueblos. Pero ellos tratan que no suceda. Quieren empujar a los judíos al mar. No quieren la paz. Eso es el Hamas. Los palestinos sueñan con tener sus jardines de infantes, hospitales, escuelas. Pero ellos, tan cobardes, utilizan esos edificios para poner las plataformas móviles para lanzamiento de cohetes y misiles hacia ciudades llenas de civiles. Hacia un país democrático y libre, que de hecho les brinda la posibilidad a los palestinos de que ingresen, que trabajen, utilicen los hospitales, que vayan a las universidades. Les dieron la vacuna, los proveen de todos los servicios como electricidad y agua, que les llegan desde Israel. Esta gente termina oprimiendo a su propio pueblo”.

Asimismo, asegura que la paz no es posible en Gaza porque las motivaciones de Hamas van más allá de cualquier tipo de idealismo. “A ellos no les conviene porque se les acaba el negocio del terrorismo, que mueve mucha plata. No es una cuestión de principios o mala interpretación religiosa, porque la religión, sea la judía, la islámica o la cristiana, son puras y sanas en su esencia. Son los extremismos los que traen los problemas. Entonces, a esta gente se les acabaría la financiación que reciben si habría paz y un estado palestino. Pero el terrorismo es un negocio, mantener al mundo en vilo lo es. Pagar para que no haya un atentado o una bomba es un negocio. La paz no les sirve”.

-¿Qué pensó al leer el comunicado de nuestra Cancillería?

-A nivel personal me llamó la atención. Históricamente, Argentina es un crisol de razas, donde conviven las colectividades musulmanas, judías, italianas, españolas, todas... Fue inoportuno. Y no entiendo como lo hacen justamente en este momento. No se condice con el espectacular trabajo que viene realizando el embajador argentino en Israel, Sergio Uribarri, que trabaja incansablemente para solidificar la relación entre ambos países y vino al país con una comitiva de médicos israelíes. Israel es el país que mejor enfrentó y está superando la pandemia en el mundo. Y está ayudando solidariamente a compartir lo que hoy está resultando bastante difícil acá en la Argentina y Latinoamérica. Está trayendo médicos para ver la posibilidad de fabricar vacunas y que Argentina sea el lugar donde se hagan.

Sakkal, en una visita a la residencia presidencial de Israel

-¿Cree que esa gestión se puede entorpecer ahora?

-No, estoy diciendo que hay un país hermano, que ofrece colaboración, que tiene un montón para aportar al pueblo argentino desde la parte de infraestructura, los conocimientos de agricultura, la tecnología de punta. Entonces, es un socio potencial, que tiene un montón para brindarte, que te extiende la mano ahora con las vacunas y no le das la mejor respuesta. Porque fue ni más ni menos que eso. No entiendo la lógica de salir a hablar de “escalada” cuando tiran cientos de cohetes a hospitales, ciudades, gente, ni siquiera atacan a una base militar, sino a civiles, lugares donde van chicos a la escuela, jardines de infantes, micros. ¿De qué escalada o conflicto hablamos? Unilateralmente lo están haciendo. Es una provocación, una declaración de guerra. ¿De qué uso desmedido de la fuerza? ¿De verdad vamos a cuestionar el derecho de un país a defenderse?

-Por eso, repito: ¿esto puede traer consecuencias en las relaciones bilaterales y el ofrecimiento de fabricar vacunas?

-Eso no te lo puedo decir yo, lo debería responder la diplomacia. Estoy convencido que Israel es una democracia que está creciendo mucho en todos los órdenes. A nivel tecnológico, médico. Está abriendo su expertise y es un aporte permanente al mundo y a la Argentina. Por eso creo que estaría bueno, de alguna manera, sanear esta pequeña cuestión y que haya no digo una disculpa, pero si hacer una aclaración para que no se lastimen las relaciones. Estoy seguro que la voluntad de Israel es seguir apoyando a la Argentina, lo digo en lo personal como judío argentino, porque yo no represento a la Embajada ni nada de eso.

Gustavo Sakkal junto al presidente de Israel Reuben Rivlin en 2018

-El gobierno, en su defensa, dijo seguir el lineamiento de la ONU.

-No me quiero meter en cosas que me exceden, como las cuestiones de Estado. Pero no lo entiendo. Tendrán sus justificativos, pero si al lado mío alguien sale a matar a una persona, yo no lo hago, me diferencio, no repito eso. No actúo ni por imitación ni por impulso. Hago lo que considero correcto. Y creo que la Argentina debió hacer lo que consideraba correcto, no copiar a otros. Es un país inteligente y puede pensar sin que otros lo hagan por ellos. Seamos justos. Argentina fue víctima del terror, deberíamos haber aprendido lo que es el terror y no apañarlo, sino condenarlo abiertamente. Y fuimos víctimas del terrorismo árabe, porque fue Hezbollah quien hizo el atentado. Y ellos y Hamas, son grupos reconocidos en el mundo como terroristas. ¿Qué pretende el mundo que haga Israel? Que se deje asesinar sin hacer nada? ¿Que desaparezca? Ningún judío ni de Israel ni del mundo les va a dar ese gusto ni lo va a aceptar.

