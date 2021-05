El Gobierno mantendrá una reunión con los transportistas que cortan la 9 de Julio hace tres días

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, recibirá hoy a las 15 a los dueños de los ómnibus de larga distancia que mantienen un corte parcial de la Avenida 9 de Julio desde el martes por la mañana y que ocasiona importantes demoras en el tránsito desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires para intentar que se destrabe el conflicto.

Se trata de unos 80 empresarios que pertenecen a pequeñas y medianas compañías que reclaman ayuda del Estado para seguir subsistiendo ya que su actividad está frenada por las restricciones a la circulación que determinó el Gobierno Nacional .

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, recibió este mediodía a una delegación de quienes encabezan la protesta e intercedió para que se realice un encuentro que sirva para resolver las demandas de ese sector, cuya mayoría entraron en el programa de asistencia llamado REPRO II, por el que reciben 18 mil pesos por cada trabajador, la máxima categoría de este refuerzo salarial que dispuso el Estado.

Los micros están desde la mañana del martes sobre la avenida San Juan, impidiendo avanzar por la 9 de Julio hacia el puente Pueyrredón, y en la subida a la autopista que lleva hacia Avellaneda.

La medida de fuerza generó desde hace más de 48 horas un caos total en el tránsito de la zona más allá de haber logrado que liberaran al menos dos carriles. Debido a esto hubo grandes embotellamientos y demoras para desplazarse.

Según trascendió, los mencionados manifestantes solicitan ampliación de subsidios del parque móvil y la extensión de la vida útil de las unidades. La ampliación de subsidios corresponden exclusivamente a Jefatura de Gabinete y la extensión de la vida útil de las unidades está regida por una ley que establece que las mismas tienen una vigencia de 10 años y si el vehículo se encuentra en óptimas condiciones puede ampliarse a tres más. Una extensión superior a ese lapso solo puede realizarse con otra ley. No tiene carácter de decisión administrativa.

Hace unos meses la cartera de Transporte, cuando aún el ministro era Mario Meoni, quien falleció en un accidente de tránsito en abril, se reunió con las cámaras que representan a los micros de larga distancia ofreciéndose como mediador ante el Ministerio de Trabajo para que sean alcanzados por el REPRO II. Quienes protestan ahora no están agrupados dentro de esas cámaras.

Estas compañías de transporte prestan servicios cuando son contratados por empresas, clubes o particulares, como por ejemplo para hacer viajes desde localidades alejadas de la Ciudad de Buenos Aires hasta la feria de La Salada ubicada en Lomas de Zamora, hacia donde viajan contingentes para comprar productos que luego revenden en su lugar de origen y también para traslados recreativos, educativos o de los centros de jubilados de todo el país.

Como todas las actividades relacionadas con el turismo, los servicios de larga distancia fueron suspendidos durante buena parte de 2020, hasta que volvieron a habilitarse cuando la cantidad de contagios por COVID-19 había mermado, ya muy cerca de la temporada de verano. Desde las empresas remarcan que lo que lograron recaudar durante los meses de verano no alcanza para ponerse al día con las deudas impositivas y con el pago a los conductores, por lo que exigen una ayuda estatal.