Coronavirus en Chubut: los casos se concentran en Comodoro Rivadavia y este lunes hubo un pico en los contagios diarios

Como el grueso de las provincias, Chubut también ratificó las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de bajar los casos de coronavirus. En la provincia patagónica la región con mayor foco de contagio es la localidad de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, que desde que comenzó la pandemia lleva acumulados 23.684 casos, de un total de 61.045 confirmados en toda la provincia. Por ello, en ambas localidades se dispusieron medidas especiales en la circulación para contener el brote.

La semana pasada, el gobernador Arcioni ratificó las medidas del DNU de Alberto Fernández y adaptó la norma nacional a la realidad epidemiológica provincial. De esta manera quienes ingresen a la provincia desde la ciudad o la provincia de Buenos Aires deberán seguir presentando un PCR negativo. Entre otras disposiciones, también queda limitado el horario de circulación, que a diferencia de lo que ocurre en la zona metropolitana del país se extiende hasta la 1.30 de la mañana entre el viernes y el domingo.

Hasta la noche de este lunes, el gobierno nacional había mandado a la provincia 157.956 dosis, de las cuales 115.518, ya fueron aplicadas por la gestión chubutense.

En el ejecutivo chubutense sostienen que la vacunación avanza a un buen ritmo

Las disposiciones del decreto provincial firmado por el gobernador, y que rigen hasta el próximo 26 de mayo, son varias. Para quienes ingresen a la provincia desde otro lugar que no sea el AMBA también deben obligatoriamente contar con la aplicación CUIDAR, autorizada con un mínimo de tres días de antelación a la fecha de ingreso. También deberán acreditar “cobertura vigente de seguro de asistencia al viajero o certificado de cobertura emitido por empresa de medicina prepaga u obra social, con cobertura Covid-19”.

El foco de contagios en la provincia de Chubut se da en el departamento de Escalante donde se ubican las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. En la segmentación que hizo el gobierno nacional con las últimas medidas ubicó al departamento de Escalante -donde están ambas localidades- en el grupo de Alto Riesgo Epidemiológico .

El director del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Eduardo Wasserman, informó que “actualmente tenemos hay un 90% de ocupación de camas de terapia” . Un dato que alarma, ya que la semana pasada había 13 camas de terapia intensiva disponibles. “Estamos muy preocupados por el movimiento de las camas. El anexo de camas no va a solucionar el tema de Terapia Intensiva y Terapia Intermedia”, explicó el profesional de la salud, este lunes, en declaraciones a Radio Nacional.

Según el último reporte provincial, actualmente hay un total 45 personas internadas en Unidades de Cuidados Intensivos: 17 con con asistencia respiratoria mecánica (ARM) y siete sin respiradores en terapia y 24 en internación clínica. Detrás de Comodoro aparece Esquel con seis internaciones en cuidados intensivos. Puerto Madryn tiene cinco personas internadas, pero dos de ellas son residente de la vecina provincia de Río Negro.

En el último parte de este lunes 10 de mayo hubo 273 casos nuevos y tres personas fallecidas. Se trata de un hombre de 52 años en Comodoro Rivadavia y dos personas de Puerto Madryn (varones de 69 y 77 años, con comorbilidades).

El ministro de Salud chubutense, Fabián Puratich (Prensa Chubut.gov)

La semana pasada, el ministro de Salud chubutense, Fabián Puratich, estuvo reunido con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque y de Rada Tilly, Luis Juncos. Allí explicó: “Independientemente que no hubo un alto acatamiento a las medidas con el decreto que está vigente hoy, claramente sí disminuyeron la cantidad de casos. Entonces creemos que teniendo 15 días con un cumplimiento más estricto vamos a seguir disminuyendo la cantidad de casos, porque hay algo que tenemos que ver que es que con mucho menos cantidad de diagnósticos tenemos la misma cantidad de pacientes graves y eso lo tenemos que corregir . Y además tenemos que bajar mucho más la cantidad de casos para poder asegurar la atención y que no haya riesgo de contagio sanitario”.

El pico de contagios en Chubut se dio en la semana epidemiológica 1 de este año. Luego hubo un descenso continuado hasta la semana diez, cuando los casos volvieron a subir. El ministro de Salud remarcó que “una estabilización con un leve descenso desde la semana 17 aunque aún la meseta se mantiene elevada”.

En Chubut el Plan Detectar se lleva adelante en las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Rawson y Esquel.

En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se dispuso una circulación escalonada incluso para hacer compras . Los días pares tendrán permitido el ingreso a grandes superficies comerciales como supermercados, ferreterías o mayoristas aquellos clientes cuyo DNI termine en número par, y los días impares quienes cuenten con un DNI finalizado en número impar. Una medida que ya tuvo vigencia durante el 2020.

-Reuniones familiares: permitidas con hasta 10 asistentes,

-Salidas esparcimiento: permitidas de manera responsable (tapabocas)

-Eventos: artísticos, recreativos, sociales, culturales, deportivos y de cualquier otra naturaleza, en espacios abiertos o cerrados, individuales o grupales, que no superen las diez personas o no se pueda mantener la distancia de 2 metros. En el caso de las actividades en espacios cerrados- por ejemplo gimnasios- no se podrá superar el 50% de la capacidad del lugar.

-Actividades religiosas: con asistencia de hasta un tercio de la capacidad del lugar de reunión y se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades nacionales. No se podrá utiliza el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto que superen la participación de un número mayor de 10 personas

-Turismo: están prohibidos los viajes grupales de egresados, de jubilados, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.

