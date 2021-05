Daniel Arroyo replicó las críticas internas por la Tarjeta Alimentar y advirtió: “Si no mejoramos la nutrición vamos a tener niños petisos y obesos”

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación (Lihueel Althabe)

Luego los cuestionamientos de dirigentes sociales como Juan Grabois, Emilio Pérsico o Luis D’Elía al anuncio por parte del Gobierno al incremento de la Tarjeta Alimentar, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que “ el trabajo es la mejor política social, pero el país está en medio de una pandemia, y lo primero de lo primero es comer; es establecer una base ”.

Para el funcionario nacional, si no se revierte la tendencia, es decir, si el 57% de los menores de14 años que vive en la pobreza no se alimenta bien, “ vamos a tener niños petisos y obesos” .

Según Grabois, Pérsico o D’Elía, la política del Gobierno es asistencialismo puro, que representa “pan para hoy, hambre para mañana”, y reclamaron que el Estado genere condiciones para crear trabajo.

“ Lo básico de lo básico es que todos coman pero coman bien en este contexto donde es evidente que están aumentando los precios de los alimentos, donde está claro que hay un problema serio”, enfatizó Arroyo al ser entrevistado en Radio La Red.

La Tarjeta Alimentar, que antes alcanzaba a familias con hijos de hasta 6 años ahora se extendió a aquellas tengas hijos hasta los 14. Se mantendrá el monto en $6.000 para quienes tienen un hijo, se incrementará a $9.000 para quienes tienen dos; y a $12.000 para quienes tengan dos o más hijos.

Además, se extenderá el beneficio de $12.000 mensuales para las madres que tengan siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva. La nueva iniciativa beneficiará a 3,7 millones de chicos cuando antes lo hacía a 1,9 millones, y además llegará a 19 millones de familias, de acuerdo al anuncio oficial.

La Tarjeta Alimentar ahora llegará a 19 millones de familias en situación de vulnerabilidad

En este contexto, Arroyo señaló que el Gobierno lanzó medidas muy importantes para paliar la situación de los sectores carenciados. “Por ejemplo, que 120 productos tengan el precio en la etiqueta y, que once cortes de carne estén todos los días más baratos”, o “la canasta ahorro con la leche y el azúcar más barato porque el problema más grave hoy es el precio de los alimentos”.

El funcionario consideró que “la Argentina tiene dos problemas graves hoy sacando el coronavirus que son la cuestión de la calidad nutricional, porque se está comiendo mucho fideos, harina y arroz, y poca leche, carne, frutas y verduras; y el otro tema grave es el 57 por ciento de pobreza en los chicos menores de hasta 14 años”. “Por eso lo que hicimos fue ampliar la tarjeta Alimentar”, detalló.

De acuerdo al anuncio, la tarjeta se carga el tercer viernes de cada mes y solo se puede utilizar para comprar alimentos, no se puede extraer dinero del cajero.

El 57% de los chicos menores de 14 años vive en la pobreza (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Con relación a los cuestionamientos internos, la diputada oficialista Cecilia Moreau coincidió con Arroyo y criticó la posición de los dirigentes sociales, en particular de Emilio Pérsico, que es funcionario del Gobierno. “A Juan (Grabois) lo escuché y es un planteo atendible; lo del otro señor no se hace siendo parte de un Gobierno, hubiese levantado el teléfono y hablado con el Presidente; las diferencias son sanas mientras las resolvamos en un marco de diálogo y respeto dentro del Frente de Todos ”, señaló a radio Futurock.

"Lo básico de lo básico es que los niños coman y bien", dijo Arroyo

“La Tarjeta Alimentar nos puede incluir como consumidores. Pero eso no es inclusión social. Eso no es inclusión, la única inclusión es el trabajo. Y no resuelve el problema de la inflación. ¿Por qué? Porque se la come la inflación. Esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”, aseguró Pérsico durante el fin de semana.

Grabois, en tanto, indicó: “Si la cosa se disfraza de programa alimentario, y se bendice con la farándula, eso de alguna manera frena las acusaciones de populismo, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decepcionante el modo en el que se eligió hacerlo ”.

En la misma línea se expresó D’Elía: “la gorilada, en general dice ‘a cada uno démosle los beneficios y que vaya con su tarjeta a cobrar al banco; nada de organizarse, juntarse, los queremos marginados, sufrientes y solos’. Cualquier acción que fortalezca la unidad de los que están afuera es mal vista por el gorila”.

Hasta el momento el Ministerio de Desarrollo Social emitió 1.567.751 unidades de Tarjeta Alimentar, destinadas a 1.945.047 niños y niñas que se encuentran bajo la Asignación Universal por Hijo (AUH), 45.710 embarazadas y 49.520 personas con discapacidad.

Bajo el marco del Plan Argentina contra el hambre, “la tarjeta tiene como objetivo garantizar el derecho a la alimentación de las familias más vulnerables del país y promover el consumo de cercanía”, según definió ANSES.

Esta decisión se da en un momento en que la inflación comienza a acelerarse luego de que cerrara el 2020 en 36,1%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y en medio de uno de los principales conflictos que tiene el Gobierno para intentar empujar a la baja la inflación, como contener el alza de los alimentos y bebidas.

SEGUIR LEYENDO: