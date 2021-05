“Laburar no es encerrar a todos sin ningún plan”: el cruce de Cristian Ritondo y Nicolás Kreplak por los tests rápidos para detectar el COVID-19

La Provincia de Buenos Aires prohibió su venta en farmacias y el diputado de Juntos por el Cambio consideró que “quieren centralizar todo en un gobierno ineficiente” (REUTERS/Pascal Rossignol)

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se cruzaron fuertemente este jueves a través de Twitter por sus posturas acerca de la prohibición de la venta en farmacias de la provincia de Buenos Aires de pruebas rápidas para detectar coronavirus.

En medio de la discusión entre ambos, el presidente del bloque del PRO en la Cámara baja consideró que “quieren centralizar todo en un gobierno que ha demostrado ser ineficiente”, mientras que el funcionario acusó a la oposición de ser “irresponsable” .

Todo comenzó a partir de una publicación que daba cuenta de las críticas que había hecho durante un acto el gobernador local, Axel Kicillof, a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar la continuidad de las clases presenciales en territorio porteño.

La declaración del mandatario provincial se sumó a las quejas del presidente Alberto Fernández y de algunos funcionarios del gabinete nacional, que también se manifestaron en contra del fallo del máximo tribunal.

El dirigente de la oposición comentó la frase de Kicillof y sostuvo que “si para el gobernador es primordial cuidar a los argentinos”, debería “explique por qué prohíbe el uso de test rápidos” en su distrito, ya que consideró que “testear a la mayor cantidad de ciudadanos es fundamental para poder darle pelea a esta segunda ola”.

Según la resolución 1.533, publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia, estas pruebas ya no se pueden vender en farmacias, debido a que son “de uso profesional exclusivo y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos habilitados por la autoridad de aplicación”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se cruzaron a través de Twitter

“Cristian: el COVID es un evento de notificación obligatoria. Esto quiere decir que todos los resultados deben ser cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia (SISA), por ende, no se puede masificar la manipulación de los test sin control profesional. Si no sabe, no opine” , fue la respuesta de Kreplak.

En este sentido, el funcionario bonaerense aseguró que “cualquier test que tenga la calidad necesaria, sea utilizado en ambientes con normas de bioseguridad, y bajo las condiciones de vigilancia correspondientes a esta pandemia, será utilizado”, pero remarcó que por esa razón es que su administración trabaja “continuamente con especialistas, universidades y colegios”.

“Nicolás: quieren centralizar todo en un gobierno que ha demostrado ser ineficiente. Los bonaerenses que se testean individualmente ayudan a frenar los contagios y el gobierno se los prohíbe. Vos, que la tenés re clara, ¿no creés que es mejor prevenir antes que lamentar?”, contestó Ritondo.

A su turno, Kreplak se defendió al sostener que su gestión buscó prevenir los contagios “desde el inicio de la pandemia” y acusó a la oposición de ser “irresponsable en todo momento”. “No confundas eficiencia con perfección, yo solo estudie toda la vida para hacer lo mejor posible, pero acá los perfectos son ustedes. Si querés cambiar la ley, ‘laburá'. Abrazo”, agregó.

“‘Laburar’ no es encerrar a todos durante meses sin ningún plan", dijo Ritondo

“‘Laburar’ no es encerrar a todos durante meses sin ningún plan. Y quedate tranquilo, que trabajé, trabajo y trabajaré. Los que no fomentan la cultura del trabajo son ustedes. Otro para vos”, cerró la discusión el ex ministro de Seguridad bonaerense.

El test chino Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd es el único autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la venta en farmacias y de uso profesional exclusivo. No obstante, la normativa señala que el mismo debería ser manejado por un médico, enfermero o un bioquímico.

SEGUIR LEYENDO: