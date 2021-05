Guillermo Moreno hace pie en el conurbano y critica con dureza a Alberto Fernández: “No está apto para gobernar”

Guillermo Moreno: "Estamos frente a un presidente que no está apto para gobernar"

El economista Guillermo Moreno volvió a criticar con dureza la gestión del presidente Alberto Fernández. Tras realizar la coyuntura política en una entrevista radial, el ex secretario de Comercio Interior de la Nación manifestó que el Presidente “no está apto para gobernar y ya se dio cuenta todo el mundo”.

Consultado sobre la realidad del país, Moreno fue contundente: “Estamos frente a un presidente que no está apto para gobernar. Y de esto se dio cuenta el mercado. Todos, todos se dan cuenta. Desde los ferreteros hasta los grupos económicos. Ya se dieron cuenta, ya se le vio la hilacha. Ya dicen: ‘Miren este muchacho, no está apto’. A pesar de que es legítimo y legal en su cargo, nadie está cuestionando eso, eh”.

En diálogo con el periodista Ernesto Tenenbaum por Radio con Vos, expresó: “De la última conversación que hemos tenido la cosa está extremadamente más grave, porque antes te decía yo solo que no estaba apto Alberto Fernández, que Cristina (Kirchner) había elegido al peor. Y ahora ya se dio cuenta el mercado. Cuando te digo el mercado no te hablo de la city, eh. Te hablo del mercado, el mercado de verdad. La definición clásica: de la compra y de la venta donde vos comercializás los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. Esa es la definición correcta de mercado”.

Ayer por la tarde, duracte un acto presidencial en Ensenada, en el cual estuvieron presentes Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa (entre otros), el intendente de Tigre, Julio Zamora, se fue antes del lugar para recibir a Moreno (candidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores) con quien mantuvo un encuentro que duró más de dos horas.

Guillermo Moreno junto al intendente de Tigre, Julio Zamora

En Twitter, Moreno compartió una imagen junto a Zamora. Allí estableció que “analizaron la situación del país de cara a las próximas elecciones”. El intendente compartió la foto y redactó: “Un placer recibir a Guillermo y escuchar su experiencia de gobierno”.

Durante la entrevista radial, Moreno también cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires: ”Kicillof fue el economista que inventó el índice 7 provincias, con lo cual cuestionaron al INDEC por años. Después me dijo: ‘Guillermo, me equivoqué’, pero los juicios ya estaban hechos. No lo dijo públicamente. A Kicillof correlo de la década ganada, no tuvo nada que ver con la década ganada. Sí tuvo que ver con los últimos dos años ”.

También opinó sobre la disputa entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo: “ Lo que está pasando ahora entre ellos es una discusión de sordos. Lo primero que tienen que hacer es poner los costos por arriba de la mesa. No decirme que tienen que aumentar o que no tienen que aumentar. Si un producto o un servicio está debajo del costo hay que aumentarlo. Ahora nadie sabe eso porque no ponen los costos encima de la mesa”.

Consultado sobre el ingreso de divisas al país, remarcó: “Si las divisas estuvieran entrando qué necesidad tenés de tener como mínimo cinco tipos de cambio distintos. Qué necesidad tenés vos en el Banco Central de estar violando la ley de la partida doble. De dejar los dedos marcados de una manera tal que nunca donde dólares oficiales terminan en el circuito negro. Es absurdo”.

Moreno volvió a criticar con dureza al presidente Alberto Fernández

Y continuó: “Y sobre la recaudación, al margen de que vos tengas un impuesto extraordinario, la realidad es que la actividad económica es deplorable. ¿Dónde los ves? Fijate lo que pasa con la seguridad social. ¿Cuándo la economía anda bien? Cuando los impuestos vinculados a la seguridad social al menos están incorporando los puestos de trabajo. Precisamente eso es lo que no está aconteciendo”.

Sobre el final reiteró sus dichos acerca del accionar Alberto Fernández en sus casi 17 meses al frente de la presidencia: “La aptitud no tienen nada que ver con seas elegible o no elegible. No es apto. Estoy diciendo legítimo y legal. Acá tienen que quedar dos cosas claras: la primera es que el presidente no está apto para estar en el lugar que está, y ahora ya estamos donde estamos, hay que aguantársela. Segundo, por favor hagan costos con los servicios de las tarifas eléctricas. Si no hacen costos no se entiende cómo liquidan los subsidios. No hay expediente administrativo”.

“La política no está para contar lo que está pasando hoy. La política está para contar los próximos seis meses. ¿Si no cómo toman decisiones los hombres de negocios? Que el Presidente diga ‘no creo en los planes, no me gusta planificar’. Bueno que él haga con su vida lo que quiera”, completó Moreno.

