Elisa Carrió: “Desestructurar la macroeconomía y distribuir dinero a mansalva para ganar el poder, nos lleva al Rodrigazo”

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, opinó sobre la interna que se desató en el Frente de Todos entre Martín Guzmán y el kirchnerismo duro por las tarifas y el intento de remoción del subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

Apuntó contra Cristina Kirchner por “socavar” al ministro de Economía y consideró que la vicepresidenta busca “desestructurar la macroeconomía y distribuir dinero a mansalva para ganar poder”. “Nos lleva al Rodrigazo”, advirtió Carrió.

La ex diputada nacional vinculó las diferencias en el oficialismo con el trasfondo estrictamente político entre el Gobierno y Horacio Rodríguez Larreta por la educación presencial. Aseguró que Axel Kicillof “quería suspender las clases” porque es “quien realmente tiene el problema en el conurbano”, pero “quería que el costo lo pague también la Ciudad de Buenos Aires”. En ese sentido, planteó que “el Presidente tiene debilidad y se inclinó de manera desmesurada por los condicionamientos internos y avasalló la autonomía de la Ciudad sin dar datos” .

Comparó la disputa por la educación con la distribución de la coparticipación y se preguntó: “Si los ciudadanos de un organismo autónomo contribuyen con el 26% de la recaudación total de impuestos de la Nación, cómo puede percibir el mismo nivel de coparticipación que Tierra del Fuego”.

“Los más solidarios son los ciudadanos de la Capital Federal y para con las provincias más pobres”, remarcó y señaló que la Ciudad de Buenos Aires “tiene que ir por más”: “No puede recibir el 1,5% porque va a haber una rebelión fiscal, obliga a la Capital a cobrar más impuestos por un capricho”.

El ministro de Economía Martín Guzmán y Cristina Kirchner

Tras celebrar que el fallo de la Corte Suprema sobre la autonomía de la Ciudad sobre la educación “fue muy positivo” y “pacifica una cuestión que era obvia”, cargó contra “los tuiter de furia” que escribió Cristina Kirchner cuestionando al máximo tribunal. “No hay que entrar en la política pequeña, sabemos que se pone furiosa, no tolera el poder de Alberto Fernández, no tolera el poder de Guzmán, no tolera el poder de otro”, expresó Carrió en diálogo con TN.

La ex legisladora nacional planteó la interna del Frente de Todos en dos grandes grupos: “Por un lado están Cristina, Kicillof y La Cámpora, por otro lado el resto del peronismo”. “Cristina lo aniquila en el poder a Fernández, pero él se ha prestado; lo más peligroso es que está socavando a Guzmán, está haciendo un golpe de Estado en la coalición de gobierno y está golpeando al único ministro que muestra algo de razonabilidad ”, agregó.

Para Carrió, “Guzmán no tiene mucho margen, está desgastado y no tiene poder”. Al respecto, dijo que “la furia” de CFK está dirigida al ministro de Economía porque “no hace lo que le manda”: “Romper toda razonabilidad económica, desestructurar la macroeconomía y distribuir dinero a mansalva para ganar el poder”. Y comparó con la crisis del gobierno de Isabel Perón, en la que el ministro Celestino Rodrigo impulsó el ajuste que provocó un descalabro económico y un vacío de poder. “Nos lleva al Rodrigazo”, alertó “Lilita”.

“Cristina es golpista de Alberto Fernández, quiere liderar el gobierno”, denunció y comparó al jefe de Estado con “un hilito, una pequeña costura que se sale, pero es el Presidente”. No obstante, dijo que en dos años puede llegar a liderar el Poder Ejecutivo la actual vicepresidenta. “Ahí somos Venezuela”, aseguró.

