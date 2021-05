Restricciones: el gobierno de Kicillof instó a intendentes que ajusten los controles

El gobierno de Axel Kicillof insistió a los municipios para que avancen con multas a quienes incumplen las medidas de restricción dispuestas por la Nación y la Provincia con el objetivo de bajar los casos de coronavirus. Por eso, este martes, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, mandó nuevamente un mensaje a intendentes: lo que recauden de las infracciones volverá a los municipios.

El tema de las multas había sido anunciado por el gobernador bonaerense el viernes último. El fin de semana se conocieron distintos episodios donde las medidas de restricciones no se cumplieron. Desde una fiesta clandestina en Morón, hasta una misa en Almirante Brown al aire libre con 120 asistentes, pasando por un cumpleaños con una banda en vivo en el barrio cerrado de Nordelta fueron parte del menú mediático donde las autoridades de seguridad tuvieron que intervenir.

Pero la policía no está para controlar si un bar está atendiendo por fuera de los protocolos establecidos repiten en la gobernación bonaerense. Por eso, miran a los municipios.

Para fomentar a las intendencias para que avancen con controles, la provincia de Buenos Aires creó el “Fondo municipal por infracciones a la normativa COVID-19” . Los intendentes tienen que adherir al sistema. Los municipios recaudan, giran el dinero al Fondo y luego se les hace el reintegro por la totalidad de lo recaudado que pasa a ser de libre disponibilidad.

“Por ahí, con el bolsillo entienden lo que las neuronas le permiten entender” , remarcó este martes, Bianco para referirse a quienes no cumplen con las disposiciones. Lo hizo durante la conferencia de prensa en la que explica junto al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, el parte epidemiológico semanal de la provincia.

Las multas, tienen un monto máximo de 500 salarios básicos en categoría 5 por 30 horas del Estado provincial. En dinero, alcanza hasta los 4 millones trescientos mil pesos.

“Con este sistema de multas queremos que sea lo más dinámico y rápido posible para que aquellas personas que no están entendiendo la gravedad de la situación y no están a la altura de las circunstancias para cumplir con la normativa nacional y provincial y cuidar la vida propia. Aquellos irresponsables que no quieren entender la gravedad de la situación se aplicarán unas multas bien altas y fuerte” , detalló Bianco.

El jefe de Gabinete de Kicillof también deslizó que durante el fin de semana hablaron con autoridades de distintas localidades para reforzar los controles en las ferias al aire libre que están permitidas, “porque justamente al ser una actividad al aire libre tienen menor riesgo de contagio”, describió el jefe de ministros provincial.

Sostuvo que “cuando se detecta demasiada aglomeración y la distancia social no se cumple, trabajamos con los intendentes para reorganizar la feria. En algunos casos los intendentes mismos han decidido no habilitar algunas ferias que son muy populosas”.

Algunas ferias -sobre todo en el conurbano durante los fines de semana- se han convertido en una postal donde los protocolos de cuidados se desvanecen.

Según Bianco “en algunos casos los intendentes mismos han decidido no habilitar algunas ferias que son muy populosas”.

La semana pasada, durante un zoom que Kicillof y su gabinete mantuvieron con los 135 intendentes antes de dar a conocer las nuevas disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el mandatario les había pedido a los jefes comunales que refuercen los controles. Luego, ya durante los anuncios, dio a conocer la puesta en marcha del Fondo.

Kicillof con intendentes en videoconferencia

“Estamos aceitando el mecanismo para que los municipios de manera más rápida, pronta, efectiva y eficiente puedan establecer estas multas” , describió Bianco este martes.

Este fin de semana en Morón, por ejemplo, 32 personas de entre 19 y 42 años fueron demoradas y notificadas por infringir el artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a dos años de prisión por violar las medidas sanitarias para impedir la propagación del coronavirus.

A esas penalidades encuadradas dentro del Código Penal se le sumará también las multas que aplique el municipio dentro del “Fondo municipal por infracciones a la normativa COVID-19″.

