Juntos por el Cambio celebró el fallo de la Corte sobre la presencialidad de las clases en CABA: “Respeta la autonomía”

La Corte Suprema de Justicia falló hoy a favor del gobierno porteño en su demanda contra el DNU del presidente Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales y, así, respaldó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para definir sobre la educación. La resolución fue unánime : Elena Highton de Nolasco se abstuvo. Minutos después de su publicación, fue celebrado por funcionarios porteños, diputados, senadores y dirigentes de Juntos por el Cambio.

El fallo no declara la inconstitucionalidad del decreto porque venció el viernes de la semana pasada, pero establece criterios que deben ser tenidos para situaciones similares como la que se transita desde el 1° de mayo, cuando comenzó a regir otro DNU que también ordena el cierre de los colegios desconociendo la autonomía de la Capital Federal en la materia.

“L a Corte Suprema resolvió, como pedíamos, que para enfrentar la pandemia hace falta más Constitución y no menos, como propuso el presidente . Ha puesto las cosas en su lugar: reconoció y reivindicó la autonomía de la Ciudad y descalificó la decisión del gobierno nacional referida a la modalidad de las clases en la ‘ciudad constitucional federada’”, afirmó a través de las redes sociales el diputado Pablo Tonelli, que también es miembro del Concejo de la Magistratura.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en tanto, señaló: “No se puede estar por encima de la autonomía de CABA. Nuestro gobierno con Horacio Rodríguez Larreta lo hizo valer. La Corte Suprema falló a favor de los jóvenes, los padres, los docentes que quieren enseñar y de los argentinos que queremos el progreso ¡Con educación se construye un país!”.

“Felicitaciones a los jueces de la Corte por su fallo. El Presidente debería renunciar a su cargo docente en la Facultad de Derecho y volver a estudiar la Constitución Nacional, a la que juró respetar, cumplir y hacer cumplir. Esperemos que hoy haya aprendido la primera lección”, señaló por su lado Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura durante la gestión de Mauricio Macri.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires, Álvaro González, señaló: “Es muy importante este pronunciamiento en favor de la autonomía porque hoy es la educación pero mañana puede ser cualquier otro tema en esta nueva construcción del AMBA que pretende crear el Presidente por decreto”.

La senadora Gladys González, en tanto, indicó: “La Corte falló respetando la autonomía de la Ciudad y el federalismo. Gobernar con seriedad, en base a datos y buscando el desarrollo integral de las y los argentinos es el camino”.

Para Lucas Delfino, subsecretario de Cooperación Urbana Federal del gobierno porteño, el fallo respeta a la Constitución: “El Gobierno nacional debe respetar la autonomías provinciales sin importar el color político de sus gobernantes. Más allá del resultado favorable a la autonomía de la Ciudad, esto es una síntesis del país que quiere el Gobierno: todos arrodillados ante la Casa Rosada . Como en su momento lo hizo Cristina Fernández, con látigo y billetera”.

“Pero el problema es que ahora no hay billetera y, además, enfrente tienen una oposición fuerte, unida y convencida de que está defendiendo uno de los cimientos del país: la educación. Sin ella, no hay futuro, progreso ni cultura del esfuerzo. Como lo hicimos siempre, nuestro camino es el consenso y el diálogo en beneficio de la gente. La prepotencia sin base empírica ni datos, sin duda, no es el camino”, completó.

La ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se manifestó en sintonía: “Hay FALLOS y fallos. Este es de los primeros. Lean con lupa los que viven en las provincias respecto de emergencias y el derecho a educarse y ser educado”.

Por su lado, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló: “El fallo de la Corte Suprema es contundente en cuanto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el federalismo y el derecho a aprender y enseñar. Lo dijimos desde el primer día, no había lugar para la prepotencia e imponer unilateralmente un nuevo disparate y relato”.

