El Presidente ya no polariza entre salud y economía, pero abre otro debate: la tensión institucional en tiempos de pandemia

Alberto Fernández, al recibir en Ezeiza el último embarque de vacunas chinas

El coronavirus y más precisamente las decisiones para enfrentarlo no sólo dominan el temario político sino que lo alteran en velocidad. Y no se trata de cuestiones menores. La reacción ante el preocupante registro de contagios, expresada en los dos últimos decretos presidenciales, expone un cambio respecto al credo recitado el año pasado: ya no es cuestión de optar entre salud y economía. O peor, entre vida y economía, como algunos llevaban al extremo. Toda la línea del oficialismo admite en esta nueva etapa que se trata de atender el cuadro sanitario pero tratando de no profundizar la crisis. Con todo y con el escudo de la salud, Alberto Fernández parece forzar otro interrogante. Esta vez, sobre la tensión del sistema institucional en tiempos de pandemia.

El Presidente anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para facultar al Poder Ejecutivo a “tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. Dijo que sería extensiva a los gobernadores. No queda claro cuál sería la fórmula que incluye a él mismo y a los mandatarios provinciales. Tampoco se adelantaron detalles sobre los alcances de tales atribuciones. Pero la primera pregunta es obvia: ¿no alcanzan los actuales instrumentos para atender la “situación excepcional”, con el Congreso en ciclo de sesiones, el Ejecutivo en plenitud y la Justicia funcionando?

Se abre una etapa de especulaciones hasta que el proyecto sea público. La movida, por supuesto, está atada a la coyuntura política antes que al cuadro sanitario. Y resulta evidente que apunta a los jueces máximos, al jefe de Gobierno porteño y, por extensión, a la principal fuerza opositora.

El mensaje precipitado a la Corte Suprema es obvio: el tribual debe pronunciarse sobre el DNU de hace quince días que hilvanó medidas razonables con la suspensión total de las clases presenciales. Sobre ese terreno se estableció Horacio Rodríguez Larreta. Fue además el síntoma más claro de una relación quebrada o al menos muy dañada. Menos conflictivo pero marcado por reproches de ida y vuela se expone el vínculo con los gobernadores, a los cuales desde Olivos se les venía reclamando “mayor compromiso” con las medidas. También allí asoma la cuestión de las decisiones en manos de las provincias.

La decisión de apelar a una ley, se ha dicho, se insinúa así como una alternativa para blindar las decisiones presidenciales frente a futuras demandas judiciales. Sería una cobertura política, porque formalmente también cualquier ley puede ser declarada inconstitucional si corresponde. En todo caso, ese blindaje dependería de los niveles de consenso y no sólo de la voluntad del oficialismo.

En ese punto, entonces, se abre un escenario que ya no es el de hace un año. Y no sólo porque se trata de la antesala imprecisa de las elecciones. El Congreso debe avanzar con iniciativas de peso para la gestión, como el proyecto de reformas de Ganancias para empresas. Y en paralelo, ni siquiera queda claro si avanzaría en la línea de un acuerdo para postergar las PASO o si finalmente optaría por jugar a la cancelación de las primarias y la postergación de las elecciones generales de legisladores.

En ese clima, debería existir un esfuerzo para recrear canales de confianza entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Todos se han puesto en guardia a la espera del proyecto que demanda mayores atribuciones para el Presidente frente a la pandemia. Se verán los alcances una vez que el texto termine de ser elaborado y sea enviado al Congreso. Por lo pronto, asoma la discusión sobre una iniciativa que podría borrar algunas fronteras de la autonomía de cada distrito.

Horacio Rodríguez Larreta, en conferencia de prensa. Restricciones y clases presenciales con alguna limitación

Ese asoma como el fondo de la cuestión y anima la invocación repetida a la experiencia de Angela Merkel. Por supuesto, es de mínima poco feliz la comparación con Alemania, por razones de sistema institucional y por cuestiones de desarrollo socioeconómico. Además, porque también allí fue áspero el debate sobre la relación con los estados federales. Y para completar, porque aún la fórmula “científica” para resolver cuestiones como la continuidad o la suspensión de las clases debería ser entendida como un todo en función de la realidad social, desde el lugar de contención de la escuela hasta los niveles de conectividad y acceso a la tecnología para la virtualidad, por tiempo limitado.

En tren de forzar posiciones, la “excepcionalidad” que supone el coronavirus en materias sanitaria se anticipa como preocupante justificación para legislar. Y otra vez la salud es colocada en un nivel que anularía cualquier discusión. Antes fue la salud por encima o en contra incluso de cierto cuidado de la economía, con el agregado del agotamiento social que se tardó en admitir.

Las medidas tomadas hace quince días y reforzadas ayer fueron encuadradas por el Gobierno como un camino de “equilibrio” entre necesidades sanitarias y cuidado de la economía. Por supuesto, siempre hay margen para la discusión. Pero el giro es evidente y confirma que el punto debió haber sido siempre la administración de las restricciones. Sin decirlo expresamente, esa parece la línea, por razones de necesidad. En contrapartida, el planteo de una ley extraordinaria vuelve a poner la salud como un escudo peligroso.

