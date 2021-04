El Congreso se encamina a renovar el protocolo con sesiones mixtas entre presencialidad y virtualidad

Sesión cámara de diputados elección de autoridades

Este viernes 30 de abril vence el protocolo de la Cámara de Dipuitados de la Nación y aparece una nueva discusión entre el oficialismo y la oposición respecto a cómo debe ser el modelo en el que deben reunirse los legisladores.

En el oficialismo y en la presidencia de la Cámara, que hoy ocupa Sergio Massa, la intención es la de continuar como se viene trabajando en un modelo mixto en donde los legisladores en un número reducido asisten al recinto y el resto lo hace de manera remota a la hora de sesionar y, en el caso de la comisiones, las reuniones se mantienen de manera virtual.

En Juntos por el Cambio se mantienen las voces que abogan por la presencialidad, algo que se vino repitiendo por parte de algunos legisladores en las últimas sesiones. “Hay resistencia para renovar”, señalaron fuentes del interbloque opositor más numeroso. Sin embargo, las posibilidades de que cambien y que los 257 legisladores se hagan presente en las próximas sesiones hoy parecen nulas.

“Aunque muchos no quieren renovar, seguramente se terminará acordando. Si esto no sucede, el oficialismo va a renovarlo sin nosotros como ya pasó en otra ocasión. A esto se le suma que se están anunciando nuevas restricciones por lo que no sería lógico que el Congreso se abra cuando el resto de las actividades se cierran”, explicó un legislador del bloque opositor.

Sectores de Juntos por el Cambio quieren volver a la presencialidad

Así fue en enero pasado. En ese momento Juntos por el Cambio presionó para la vuelta a la presencialidad, pero el oficialismo se apoyó en el bloque Consenso Federal por lo que Sergio Massa y Máximo Kirchner lograron renovar el protocolo de sesiones mixtas. En ese momento, y con el fin de acompañar, el principal bloque opositor pedía garantías de que no se trate el proyecto de reforma judicial penal, pero con el bloque de Roberto Lavagna al oficialismo le alcanzaron los números.

El protocolo que estableció el presidente de la Cámara baja establece que las sesiones se podrán realizar a través de una plataforma telemática y con un mínimo de representantes en el recinto.

En el caso de los legisladores que estén en el Congreso y participen presencialmente en las sesiones deben realizarse un hisopado con una antelación no mayor a las 72 horas, algo que se debe repetir en cada una de las sesiones.

En el último protocolo se había acordado que en algunos casos, dependiendo la temática a desarrollarse, podría haber una mayor presencialidad, por lo que se habilitan los balcones del primero y segundo piso de la recinto con el fin de que los legisladores se ubiquen en esos lugares y se pueda mantener el distanciamiento social.

Sergio Massa (NA)

En el caso de aquellos que deban operar de manera remota, los legisladores deberán acreditar la asistencia y su voto a través de una aplicación desarrollada por los equipos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Las interacciones se realizarán por una Red Privada Virtual (VPN), con el usuario y la contraseña de cada legislador/a, un chequeo biométrico con ReNaPer y el acceso con clave a la videoconferencia.

La presentación de proyectos de Ley, Resolución y Declaración se podrá hacer a través de los correos oficiales de diputados, en formato PDF. Los diputados firmantes que estuvieren registrados en el sistema, podrán utilizar la firma digital.

Las reuniones de comisión también se realizarán por medio del sistema telemático. Los despachos de comisión serán presentados por mail y podrán ser firmados con firma digital.

Para la redacción de este protocolo se tomaron en cuenta recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil como CIPPEC y Directorio Legislativo y de entidades internacionales como ParlAmericas y la Alianza de Gobierno Abierto.

