Rechazaron un pedido de José López para salir de la cárcel bajo palabra

López cuando fue detenido con los bolsos

El Tribunal Oral Federal 1 rechazó hoy un pedido del ex secretario de Obras Públicas José López para salir de la cárcel bajo palabra y no pagar los 85 millones de pesos como fianza para poder acceder a la libertad condicional. Los jueces mantuvieron el millonario monto al considerar que es la manera de garantizar que el ex funcionario no se evada de la justicia.

Condenado en en junio de 2019 a seis años de prisión por el caso de los bolsos con nueve millones de dólares con los que fue detenido, López accedió a mediados de mes a la libertad condicional por haber cumplido las dos terceras partes de la condena. El ex secretario de Obras Públicas tiene una condena única de siete años y medio de prisión. Además del caso de los bolsos, López también fue condenado por tenencia ilegal de arma. Obtuvo la reducción de dos meses de la condena por los cursos y talleres que hizo en prisión bajo la ley nacional de estímulo educativo.

López está preso desde el 14 de junio de 2016 cuando en bolsos llevaba nueve millones de dólares que intentaba esconder en un convento de General Rodríguez. “Esa plata viene de la política” , fue lo único que dijo en la indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado. Luego fue uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Su defensora oficial, Pamela Bisserier, le pidió al tribunal que cambie la fianza de 85 millones de dólares por una caución bajo palabra. Explicó que López tiene sus bienes embargados para poder hacer frente al pedido y que hay precedentes judiciales que sostienen que la libertad debe primar ante la imposibilidad de pagar una fianza. El fiscal Miguel Ángel Osorio dictaminó por el rechazo del pedido.

Los jueces José Michilini y Ricardo Basílico confirmaron la fianza de 85 millones de pesos. Los magistrados explicaron que el objetivo de la caución sobre el acusados es “asegurar su sujeción al proceso y que cumpla con las obligaciones que eventualmente pudiera imponerle el Tribunal”. “Esa finalidad, precisamente, determina el parámetro que debe tener en cuenta para escoger entre las tres modalidades previstas en la ley -caución real, personal o juratoria- y, en caso de elegir una de carácter real, fijar el monto adecuado”, agregaron.

José López (Maxi Luna)

Los camaristas señalaron que “la caución real es la única que resulta apropiada, atendiendo a las particulares circunstancias del presente caso; y que puede funcionar como un disuasivo para que el encartado López no intente eludir el accionar de la justicia ante la solución liberatoria”. También que López cuenta con inmuebles en Santa Cruz y Tucumán y acciones en empresas que “nos permite sostener como válida y razonable la caución real fijada”.

En disidencia, el juez Adrián Grünberg avaló la salida de López de la cárcel bajo palabra. Así lo había votado cuando junto con Michilini le dieron la libertad al ex funcionario.

“No se vislumbra que la situación procesal del nombrado pueda empeorar de algún modo al revisarse la condena impuesta en esta causa; puesto que, como señalé también en esa oportunidad, López fue condenado a la pena máxima para el delito de enriquecimiento ilícito, y aquella sentencia sólo fue recurrida por su defensa”, sostuvo el magistrado y agregó que “no encuentro, ni ha sido explicado por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, cuál sería el motivo para pensar que el encartado López podría fugarse”.

Ahora la defensa de López podrá apelar esta decisión a la Cámara Federal de Casación Penal para que revise la decisión del tribunal oral y le otorgue la salida de prisión bajo palabra.

