Coronavirus: la ofensiva judicial del oficialismo y otras luces de alarma conspiran contra la necesidad de acuerdos políticos

Alberto Fernández junto a sus funcionarios, en reunión virtual con gobernadores para coordinar nuevas restricciones frente al coronavirus

El consenso, en versión política, demanda gestos prácticos además de palabras. Es un trato difícil y la pandemia, aún con distorsiones en el uso de las cifras y con arrastre de mala administración de las restricciones, le agregó dramatismo en medio de la crisis económica y social. Pero resulta que el discurso no ayuda y los hechos, menos. El propio Presidente da señales contradictorias. Y se agrega el mensaje de la renovada ofensiva judicial, a cargo del ministro Martín Soria: apunta al sillón del jefe de los fiscales y expresa que se trata de un objetivo estratégico, con o sin coronavirus. No es lo único. En las últimas horas también fue golpeada, desde filas oficialistas, la avanzada negociación para postergar las elecciones, casi un dato en solitario sobre algún grado de acuerdo.

Lo más ruidoso fue el giro que insinuó Alberto Fernández y luego él mismo se encargó de astillar. El lunes, pidió “olvidar por un rato las diferencias” para llegar a acuerdos necesarios frente a la nueva escalada de contagios. El conflicto con Horacio Rodríguez Larreta, con eje en las clases presenciales y el quiebre profundo del diálogo, parecía el implícito de ese discurso. Un puente, acompañado por las conversaciones con los gobernadores, otra relación que asomaba dañada aunque en mucho menor nivel. Y una toma de distancia con la dinámica creciente de cruces, que incluyen en lugar protagónico a Axel Kicillof y los jefes del área de salud en la provincia.

Duró poco. Por supuesto, está de por medio el malestar por la presentación porteña ante la Corte Suprema, que con sus pasos y la lenta respuesta de Carlos Zannini terminaría resolviendo sin efecto práctico para este capítulo pero ratificaría la jerarquía institucional de la Ciudad. El Presidente, por eso o por otras razones, cargó ayer duramente contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Es posible imaginar cuestiones de carácter o únicamente reflejos de endurecimiento y cerrazón frente a la crisis. Lo concreto es que alimenta tensiones en la otra vereda, la de Juntos por el Cambio, donde la dureza de algunos y las prevenciones -incluso de los más negociadores- asoman a la hora de encarar el camino del diálogo.

Sergio Massa y Wado de Pedro, a la cabeza de la negociación para postergar por un mes las PASO y las elecciones generales

A eso se sumó otro intercambio. Santiago Cafiero, puesto a disparar sobre JxC, dijo prácticamente que la oposición celebraba las muertes por coronavirus como expresión del fracaso del oficialismo en sus medidas sanitarias. Más nafta. Existía un clima previo de cruces por el reclamo opositor para que el jefe de Gabinete brinde su informe en el Congreso, práctica suspendida de hecho desde hace meses. Ayer mismo, se registró un intercambio de tuits entre el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, y el jefe del interbloque de JxC, Mario Negri. En este caso, aún así, se trataría de una disputa que en terreno transitable.

En cambio, otros dos episodios expusieron la gravedad de fondo. El primero de ellos, el más visible, fue protagonizado por el ministro Soria, también el lunes, día del mensaje contemporizador del Presidente. Motorizó una reunión de comisiones en Diputados para insistir con el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. El texto fue aprobado en el Senado, quedó frenado en la otra cámara y ahora se ofrecen algunas modificaciones para tratar de destrabarlo. No cambia el eje de la discusión y tampoco destrabaría el tema. JxC mantiene el rechazo -el ministro no ahorró adjetivos en su respuesta- y también el interbloque donde confluyen legisladores que se referencian en Roberto Lavagna y los peronistas cordobeses, entre otros.

El objetivo de Soria no es operar con “discreción” en los despachos de la Justicia, según el eufemismo que refiere al tejido y las tratativas menos visibles, que requieren agenda y poder de negociación. Es decir, no disputa internamente esos espacios. Sus objetivos son más frontales y han sido escalonados. El primer lugar es ocupado por la ofensiva para desplazar al procurador interino, Eduardo Casal. Eso no descarta tensión con la Corte Suprema ni avances sobre el fuero federal.

Con menos repercusión pero con registro de alarma para la oposición se agregó en simultáneo una declaración de José Mayans, jefe del bloque de senadores oficialistas, sobre las elecciones. Planteó cancelar las PASO, sin vueltas, y realizar la elección general en noviembre. Argumentó formalmente un ahorro presupuestario al eliminar las primarias y un mejor panorama sanitario para el penúltimo mes del año.

No está claro si esa sería finalmente la posición del oficialismo en el Senado -es decir, de Cristina Fernández de Kirchner-, pero sí resulta indisimulable que apunta de mínima a complicar la interna de la oposición y hasta podría generar tensión en las tratativas formales con escenario en Diputados. Es sabido que esa negociación fue habilitada por la conducción de JxC en base a equilibrios nada sencillos. Firmaron los “duros”, con el planteo de una cláusula de compromiso de no más cambios de cronograma electoral, impulsada por Elisa Carrió. Las conversaciones quedaron a cargo de Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López. Pero las prevenciones son moneda común en esa vereda.

Por lo pronto, habrá que ver si finalmente se avanza con la negociación, que incluye una nueva cita con el ministro Eduardo “Wado” de Pedro, motorizada por Sergio Massa. Según se dejó trascender en base a las fechas que impone el calendario electoral, la postergación por un mes de las PASO y de las elecciones generales debería ser aprobada en los primeros días de mayo. No parece que los dichos de Mayans jueguen a favor de esa premura ni aporten a distender el clima político.

SEGUIR LEYENDO