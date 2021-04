Dólar futuro: luego de que fueran sobreseídos, levantaron los embargos sobre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Axel Kicillof y Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 levantó hoy los embargos y las inhibiciones que había en la causa dólar futuro sobre los bienes de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, y el resto de los 12 acusados de la causa. La decisión fue tomada luego que la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyera la semana pasada a todos los imputados.

La resolución a la que accedió Infobae implica que ahora podrán disponer de manera plena de sus bienes para cualquier operación, lo que no podían hacer por los embargos y las inhibiciones. Cuando un bien tiene esa prohibición se necesita autorización de la justicia para poder vender, comprar o alquilar.

Kicillof había dicho a fines del año pasado que por los embargos no podía disponer de sus bienes. “Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimientos de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Yo hago política y me votaron cinco millones de personas, pero no puedo comprar ni vender mi auto, que ahora no lo estoy usando y lo quería vender. Alguien que me explique porqué”, dijo en diciembre en un reportaje con el Canal 26.

Sin embargo, la vicepresidenta continuará con sus bienes embargos ya que así los tiene en otras causas judiciales en las que está procesada y enviada a juicio oral, como las presuntas irregularidades en la obra pública de Lázaro Báez, los expedientes por lavado de dinero “Hotesur-Los Sauces” o los cuadernos de la corrupción. En “Hotesur-Los Sauces”, Cristina Kirchner y sus hijos, Florencia y el diputado nacional Máximo Kirchner, recuperaron la administración de sus hoteles y propiedades pero continúan con los embargos.

En la causa dólar futuro, Cristina Kirchner, Kicillof y el resto de los acusados fueron procesados y enviados a juicio oral por el fallecido juez Claudio Bonadio por presunta defraudación al estado nacional en esa operatoria financiera. Pero un peritaje concluyó que no hubo ningún perjuicio a las arcas públicas y que se trató de una operación lícita.

Miguel Ángel Pesce (Maria Amasanti/Bloomberg)

“Esta es una causa que se armó al calor del proceso electoral (de 2015) y hace cinco años estamos en esta causa. Hay una pericia contable hecha por los peritos de su Corte que dice que no hubo perjuicio y yo sigo sentada acá. Y el otro (por el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger) está en Columbia dando clases, y el otro (por el ex presidente Mauricio Macri) mirando partidos en Qatar... ¿Y ustedes quieren convencerme a mí de que es un poder judicial en serio?”, dijo Cristina Kirchner en la audiencia virtual con la Cámara de Casación el 4 de marzo en la que los acusados pidieron su sobreseimiento. “Llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuraron la devaluación y los que estamos sentados y acusados acá somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país y pagamos la deuda al FMI. Hicieron una devaluación catastrófica. Y ustedes, el Poder Judicial, son responsables de lo que pasó”, denunció la vicepresidenta.

Los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone sobreseyeron a Cristina Kirchner, a Kicillof y al resto de los acusados al sostener que en la operatoria de dólar futuro no hubo perjuicio para el Estado y se trató de una decisión de política económica que no puede ser judicializable. Y en su resolución dispusieron que el tribunal oral debería realizar “lo que corresponda en cuanto a las medidas cautelares que se hubiesen dispuesto ”.

Así, los jueces del TOF 1 para este caso, José Michilini, Ricardo Basílico y Grabriela López Iñiguez, decidieron “dejar sin efecto las medidas cautelares de naturaleza patrimonial dispuestas en este proceso durante la etapa de instrucción de las actuaciones”.

Además de Cristina Kirchner, Kicillof y Pesce el levantamiento de los embargos alcanza a Alejandro Vanoli, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán.

SEGUIR LEYENDO: