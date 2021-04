María Eugenia Vidal dejó entrever sus intenciones de ser candidata a Presidenta y se reprochó no haber discutido más con el equipo que rodeó a Mauricio Macri

Con su libro -”Mi camino”- bajo el brazo, María Eugenia Vidal volvió al ruedo de la política y a tener exposición pública tras casi un año y medio de haber dejado la Gobernación bonaerense. Luego de la derrota frente a Axel Kicillof en 2019, optó por el silencio; sostuvo que fue por respeto al voto de la gente y para darle tiempo al nuevo gobernador y a su equipo. La pandemia tampoco le pareció una buena oportunidad para levantar el perfil así que se reservó para este 2021. Aún no definió si competirá en las Legislativas de este año, pero en diálogo con Infobae había manifestado que le pondría el cuerpo a la campaña electoral. Ahora, tras marcar sus diferencias con la gestión de Mauricio Macri, dejó entrever sus intenciones de ir por la Presidencia de la Nación en 2023.

“Hice silencio público pero seguí estando presente”, expresó Vidal, quien definió su alejamiento de la escena política como “un silencio democrático” que debió hacer por “respeto” a que la voluntad popular eligió otra fuerza política para gobernar la provincia de Buenos Aires. Sobrevino la pandemia de COVID-19 y admitió que sintió “que no había que salir a hacer política ni obstruir a los gobiernos que tenían que enfrentar” la actual crisis. Justamente, a raíz del coronavirus, su contacto con la realidad social lo mantuvo haciendo “Zoom con muchos bonaerenses”: “Mantuve contacto con las mujeres del conurbano profundo, que son una muestra de por qué la Argentina tiene salida”. Testimonios que le revelaron que en el Gran Buenos Aires “volvieron a vender droga” y que “hay más violencia”.

Ahora asegura que no viene “a criticar al Gobierno”, pero le “preocupa” lo que le pasa a la gente “y que seamos sordos a esa situación”. En medio de la disputa entre Nación y el Gobierno de la Ciudad en torno a la presencialidad en los colegios frente al aumento de contagios, Vidal aseguró que “es imprescindible que haya diálogo”. En ese sentido manifestó su deseo de que “el Presidente reflexione y se dé cuenta que la autoridad no se impone, se gana”.

“No alcanza con tener un cargo electo, se tiene que ganar el lugar todos los días, sin soberbia, reconociendo cuando se equivoca, cuando algo que prometió no se pudo cumplir como las vacunas que nos dijo que iba a haber 20 millones de dosis que aún no llegaron”, cuestionó a Alberto Fernández sobre quien dijo que “el dedo levantado no ayuda a tomar decisiones y a tener autoridad”.

Vidal, Macri y Rodríguez Larreta

La ex mandataria provincial expresó que en la política “hoy hay más interés en ver quién va a tener la culpa cuando haya más muertes y más contagios que en tratar de resolver el problema”. “Si hay más muertes y más contagios, no me va a importar quién tiene la culpa, me va a importar porqué no se resolvió antes” , razonó.

A la hora de hacer una autocrítica de sus años de gobierno, dijo que “no estuvimos a la altura de las expectativas en lo económico”. Y sobre Mauricio Macri, si bien explicó que “nunca cambió el respeto ni el vínculo personal”, manifestó que hubo “cosas de su gobierno con las que no concuerdo”. En ese sentido, se reprochó “no haber discutido más con su ministro de Economía y con parte del equipo” de Macri, “que tenía una mirada que no contemplaba la realidad del conurbano”.

En el plano electoral no brindó precisiones sobre si competirá este año pero aseguró que el cargo que vaya a ocupar “lo decidirá la gente”. “Quiero que Juntos Por el Cambio vuelva a gobernar, aprendimos, tenemos un buen equipo y el activo de tener más de un candidato a presidente”, remarcó en diálogo con Joaquín Morales Solá (Desde el llano - TN). Ella misma se sumó en el listado de presidenciables de cara al 2023: “Hoy si pudiera elegir un lugar, elegiría mi país para transformar; después de haber estado en la ciudad y en la provincia, puedo hacer un aporte a la transformación de la Argentina”.

Consultada sobre la posibilidad de que sus intenciones sean las mismas que las del jefe de Gobierno porteño, explicó que en el caso de tener que resolver una interna con Larreta, “lo resolveríamos en un café, como en algún momento resolvimos otra candidatura”.

