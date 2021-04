Internaron a Miguel Lifschitz por complicaciones en su cuadro de coronavirus

El diputado Miguel Lifschitz por fue internado en un sanatorio de Rosario por complicaciones en su cuadro de coronavirus (Santiago Saferstein)

“Ayer (por el viernes) comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de COVID-19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado”, había tuiteado el 11 de abril Miguel Lifschitz, diputado provincial y ex gobernador de la provincia de Santa Fe.

Y este lunes, a 8 días de ese anuncio, trascendió que Lifschitz fue internado en un sanatorio rosarino debido a complicaciones en su cuadro de coronavirus.

“Miguel Lifschitz ingresó en la mañana de este lunes a un sanatorio de la ciudad de Rosario, para ser examinado por su cuadro de COVID-19. Al momento, se le están realizando estudios clínicos y controles, con el objetivo de reevaluar su estado, en el marco de la patología que cursa ”, se precisó en un comunicado.

“Se prevé que una vez finalizados los exámenes médicos, por precaución, y para un seguimiento más cercano, quede internado”, finaliza el texto.

La noticia de su contagio se conoció en un contexto en el que la llegada de la segunda ola de infectados motivó al Gobierno nacional a disponer de nuevas medidas de restricción para limitar la circulación de gente durante la madrugada y el cierre de escuelas en el AMBA.

Hace poco más de una semana, fue el propio presidente Alberto Fernández el que anunció que, tras sentir algunos dolores de cabeza, decidió someterse a un test de antígeno que dio positivo de coronavirus, a pesar de tener las dos dosis de la Sputnik V.

Tuit del diputado cuando dio a conocer que padece coronavirus

“La vacuna funciona. Hay que aplicársela. Si no me hubiera vacunado como corresponde, ahora la estaría pasando mal”, remarcó el jefe de Estado.

Lifschitz, actualmente presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, dirigió el jueves pasado la última sesión extraordinaria que se realizó en el recinto hasta el momento, que al igual que ocurre con el Congreso Nacional, se llevó adelante de manera mixta, con algunos legisladores presentes en sus bancas y otros, conectados al debate de forma virtual.

Según se informó oficialmente, durante aquella jornada parlamentaria se analizaron aspectos relacionados a la situación epidemiológica por el COVID-19 y se presentaron diferentes propuestas vinculadas al plan de vacunación.

Además, se resolvió citar a una reunión de trabajo a la ministra de Salud local, Sonia Martorano, y se planteó convocar también a sus pares de Seguridad, Jorge Lagna, y de Producción, Daniel Costamagna, para que expliquen cuál es la situación actual de sus áreas, en el marco de la pandemia.

El miércoles, en tanto, Lifschitz expuso en un evento virtual que fue organizado por La Usina Social para hablar sobre los biocombustibles, del que también participaron Fernando Vilella, director del Programa de Bioeconomía de la UBA, y Verónica Geese, ex secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe.

El lunes había iniciado con una recorrida por diferentes partes de la provincia que comenzó con una visita a la ciudad de Las Parejas, ubicada en el departamento de Belgrano, a unos 98 kilómetros de Rosario, donde conoció las instalaciones de las empresas Apache y Caimán, además de pasar por el Club Argentino.

También se habia sacado una foto en la Asociación Amigos del Riel de Rosario, situada dentro de la vieja Estación Central Córdoba, y tras el acto manifestó su “admiración por el compromiso y la pasión” con los que los encargados del lugar, “enamorados del ferrocarril, mantienen la historia ferroviaria y tranviaria de la ciudad y cuida el patrimonio que se conserva”.

