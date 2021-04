La oposición apoyó a Horacio Rodríguez Larreta y pidió que Santiago Cafiero vaya al Congreso a dar explicaciones

Encabezados por Cornejo y Petri, la oposición presentó un proyecto de resolución para que Cafiero acuda al Congreso

Tras las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández este miércoles y las críticas de Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa de hoy, dirigentes de la oposición apoyaron al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, pidieron que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acuda en el Congreso para dar explicaciones “respecto de la desastrosa gestión de la pandemia”.

“Como presidenta del @proargentina apoyo las acciones de @horaciorlarreta @rodysuarez y nuestros gobernadores e intendentes que luchan contra la imposición de cerrar las aulas y dejar a millones de familias sin educación. Abran las escuelas y compren vacunas ”, reclamó Patricia Bullrich en sus redes sociales, respaldando la postura de Rodríguez Larreta y los distintos Ejecutivos de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, encabezados por los diputados radicales Alfredo Cornejo y Luis Petri, la oposición presentó un proyecto de resolución para que Cafiero, en su rol de jefe de Ministros de la Nación, concurra a la “Cámara baja con el fin de dar cumplimiento a su obligación constitucional de informar sobre la marcha del gobierno, de conformidad con el artículo 101 de la Constitución Nacional”. En esa dirección, sostuvieron: “Esperamos que Cafiero decida venir al Congreso a explicar lo que aún no pudo explicar nadie respecto a la desastrosa gestión de la pandemia” .

“Nos interesa que diga en qué se han basado para sostener la estrategia de vacunación, los vacunatorios VIPs, la discriminación en la distribución de los recursos y la violación de los derechos humanos en provincias gobernadas por el oficialismo” , agregó Cornejo.

Por su parte, Petri indicó: “En lo que va de Gobierno ha venido sólo 4 veces y las explicaciones que le debe a la sociedad son muchas. ¿Por qué no se cerró el acuerdo con Pfizer? ¿Qué medidas se van a tomar para cuidar la salud y la economía? ¿Por qué se cierran las escuelas?”.

A su vez, el Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en el que afirmaron que “los últimos anuncios del presidente de la Nación, Alberto Fernández, demuestran que el Gobierno Nacional insiste en gestionar la pandemia repitiendo y agravando los errores del año pasado”.

“La ausencia total de argumentos que justifiquen el cierre de escuelas, y la contradicción cada vez más notoria dentro de su gabinete, son consecuencias de un hecho indiscutible: no hubo y no hay un plan de gobierno. Hasta ahora solo han demostrado improvisación e irresponsabilidad” , se añadió en el texto, que llevó la firma del propio Cornejo y de la vicepresidenta del Comité Nacional, Alejandra Lordén.

La oposición pidió que Santiago Cafiero se presente una vez más en el Congreso para "dar explicaciones" (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Por su parte, Cristian Ritondo apoyó a Rodríguez Larreta, en una serie de tuits que publicó en las primeras horas de esta tarde: “El diálogo es fundamental para salir de esta situación. Las medidas tomadas ayer por el presidente, que fueron sorpresivas e inconsultas para el gobierno de @horaciorlarreta, sólo demuestra la improvisación en la toma de decisiones”.

“Que los chicos no estén en las escuelas es un problema para las familias que no pueden dejar de trabajar. @horaciorlarreta tiene razón cuando dice que en la educación cada día cuenta. No podemos permitir que los chicos sigan sin clases, es una catástrofe educativa” , señaló el diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Su colega y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se sumó a sus palabras: “Todo nuestro respaldo a Horacio Rodríguez Larreta para que, con evidencia, seriedad y diálogo -como lo viene haciendo desde el primer día- garantice la salud, la seguridad, la educación, la autonomía y el trabajo y cuidado de todos”.

“ Compartimos que en la educación cada día cuenta y que el aula más peligrosa es la vacía, es por eso que los chicos tienen que estar en las aulas. Ojalá el ministro y Presidente lo entiendan. Por otro lado, nos preocupa el despliegue de fuerzas federales y armadas sin consulta alguna con el Jefe de Gobierno. Viola la autonomía”, concluyó Ferraro.

Asimismo, el diputado porteño por la CC Hernán Reyes consideró “clarísimo y contundente el mensaje de nuestro jefe de Gobierno” y afirmó: “Desde la Ciudad se le brinda un enfático respaldo a los trabajadores de la salud y la educación y también a los alumnos, que necesitan volver a clases”.

En la misma dirección se expresó Humberto Schiavoni, senador nacional por Misiones y jefe de bloque del PRO, en su cuenta oficial de Twitter: “‘El aula más peligrosa de todas es el aula que está cerrada’. Apoyo plenamente la decisión de @horaciorlarreta de recurrir a la Corte Suprema. No podemos permitir que se siga avanzando sobre la educación, la única herramienta para que los chicos puedan progresar y desarrollarse”.

