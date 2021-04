Reunión clave de la oposición: Juntos por el Cambio está más cerca de aceptar que se posterguen las PASO

La conducción nacional de Juntos por el Cambio pidió la semana pasada que el Gobierno presentara un proyecto para postergar las PASO

Las diferencias internas se mantienen, pero la mayoría de Juntos por el Cambio está cerca de aceptar la postergación por un mes de las PASO, tal como propuso el Gobierno. La postura final se adoptará este miércoles, a las 9.30, en un Zoom de la mesa nacional de la coalición opositora, con las discrepancias instaladas sólo entre la dirigencia del PRO.

La grieta en el partido que fundó Mauricio Macri llega hasta tal punto que una hora antes, a las 8.30, sus máximos referentes acordaron tener una reunión virtual previa para tratar de llegar al encuentro general con una posición consensuada (estaba previsto que el contacto fuera presencial, pero el ex presidente se mantiene aislado por ser contacto estrecho).

La más intransigente, una vez más, es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien insiste en que debe haber reaseguros de que el Gobierno no volverá a cambiar la fecha o eliminar las PASO con la excusa de la pandemia y advierte que debe ponerse sobre la mesa la instrumentación de la boleta única, el voto por correo de los argentinos en el exterior (derogado por Alberto Fernández) y la posibilidad de que los militares puedan sufragar el día de las elecciones en la mesa más cercana.

En una postura más contemplativa respecto de la postergación por un mes están los exponentes del ala dialoguista del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Su aliado Cristian Ritondo está a favor de la propuesta oficial porque, aunque mantiene su desconfianza de la palabra gubernamental, cree que si hay un acuerdo político es más difícil que el Gobierno vuelva a suspender las primarias. Humberto Schiavoni también tiene sus reservas, pero aceptaría diferir las PASO.

Sergio Massa y Eduardo "Wado" de Pedro propusieron cambiar el cronograma electoral a los opositores Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan Manuel López

Macri, curiosamente, no tuvo una posición tan inflexible: se opuso férreamente a la idea de Sergio Massa de realizar en un mismo día las PASO y las elecciones generales porque iban a convertirse en una ley de lemas, pero en el encuentro presencial de la conducción nacional de JxC, realizado la semana pasada, el ex mandatario les dijo a sus aliados que “tiene que haber PASO y no puede haber ley de lemas, pero si vienen con alguna propuesta la analizaremos porque somos gente razonable”.

La UCR logró consensuar una posición moderada. Los más duros eran los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), en contra de cualquier modificación del cronograma electoral, pero terminaron adhiriendo a la propuesta del presidente del partido, Alfredo Cornejo, y del jefe del bloque de diputados, Mario Negri, para quienes “entre Frankenstein y Drácula es mejor elegir a Frankenstein”, es decir, es mejor postergar un mes las PASO que correr el riesgo de que las eliminen.

De todas formas, los radicales también reclaman que el Gobierno acceda a alguno de los pedidos de la oposición. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, ya rechazó de plano la boleta única, pero sería una señal volver a permitir el voto por correo de los extranjeros o acortar el tiempo en forma permanente entre la realización de las PASO y las elecciones generales.

Los dirigentes de la UCR insistirán en el Zoom de esta mañana en que la coalición opositora debe poner en foco que, más allá de la polémica sobre las PASO, todos los problemas que se viven hoy por la pandemia se deben a que no hay suficientes vacunas.

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro participarán este miércoles del Zoom de JxC

Para la Coalición Cívica (CC), la postura ya fue explicitada por su fundadora, Elisa Carrió: hay que postergar las PASO hasta septiembre porque así “tendremos más vacunados y cada espacio podrá determinar sus candidaturas”. “No nos podemos arriesgar a ir a votar en el mes mas frío del año a ir a votar -sostuvo-. Tiene que haber una mayor serenidad, imagínense en este desastre sanitario que viene a políticos peleando por el cargo de diputado, es una inmoralidad”.

Esa será la posición que reiterarán esta mañana Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, los dirigentes de la CC que integran la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Para los dirigentes del partido de Carrió, “el sistema actual de elecciones se mantendría vigente con un corrimiento de todas las fechas del cronograma que permite hacer ambas elecciones (PASO y generales) con el tiempo suficiente antes el vencimiento de los mandatos del 10 de diciembre”. Y advierten que hay otros temas que sí son urgentes, como la compra de vacunas, el sistema sanitario, la inseguridad y la educación.

Massa y De Pedro se reunieron la semana pasada con Ritondo, del PRO; Negri, de la UCR, y López, de la CC, para hablar del proyecto oficial que establece la nueva fecha de las PASO para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre. Todo quedó supeditado a la decisión final de la mesa nacional de JxC, pero aunque finalmente haya respaldo opositor para la postergación de las primarias por 30 días, aparecen otras dudas: ¿servirá diferir ambas elecciones para evitar que coincidan con el peor momento de la pandemia? Sin vacunas, muchos piensan que nada mejorará con apenas un mes de diferencia.

