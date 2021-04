Después de 48 horas, los choferes de micros levantaron el bloqueo de la avenida 9 de Julio en rechazo a las restricciones

Choferes de micros de larga distancia protestaron en distintos puntos del país contra las nuevas restricciones

A última hora del martes, los choferes de micros que se encontraban cortando la avenida 9 de Julio a modo de protesta por las restricciones, levantaron el bloqueo luego de que desde el Gobierno se comprometieran a encontrar soluciones. Advirtieron que volverán a las calles con “medidas más intensivas” si el Poder Ejecutivo no cumple el acuerdo.

Desde el lunes a la mañana, más de una decena de vehículos impidieron la circulación en los alrededores de la terminal de Constitución, en la intersección de la avenida 9 de Julio y San Juan, y hubo réplicas en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Neuquén.

En concreto, expresaron su repudio a la medida que prohíbe viajes de egresados, de jubilados, de estudio y de compras, entre otros. Exigieron su derogación y que se vuelvan a permitir los viajes grupales.

“La situación del sector es desesperante. Estuvimos 11 meses sin trabajar y empezamos a hacerlo al 50%. Y a dos meses y medio nos frenaron de nuevo. Las líneas pueden trabajar y se aprovechan de nuestro trabajo. Nosotros hacemos burbujas porque los viajes son cerrados. Pedimos que nos dejen trabajar o nos den una solución”, reclamaron en las últimas jornadas.

Protesta de micros en la 9 de Julio

“Las empresas de líneas están viajando al 100% sin protocolo, ahora el decreto nacional dice que turismo no pueden viajar dentro del país, pero las de línea sí, nos están discriminando. O viajamos todos o no viaja nadie. No queremos subsidios, queremos trabajar”, había advertido una de las voces de la manifestación.

Ayer por la noche, los micros comenzaron a abandonar las zonas que estuvieron bloqueadas por casi 48 horas. Los manifestantes lograron mantener una conversación con funcionarios del Poder Ejecutivo, que se comprometieron a ofrecer una solución y asistencia económica para uno de los sectores más afectados por la pandemia y las consecuentes medidas restrictivas.

“Recibimos el llamado de la Secretaría de Transporte, tenemos que dar un cuarto intermedio de 48 horas hasta tener una respuesta favorable, que es la que estamos esperando”, expresó un chofer identificado como Sergio Cueli, en diálogo con Todo Noticias. “Se comprometieron a resolver la problemática que venimos teniendo, por lo que decidimos en conjunto de todos los transportistas del turismo levantar el corte y darle el plazo al Estado a que nos solucione el gran inconveniente que tenemos”, agregó.

“Recibimos el llamado de la Secretaría de Transporte, tenemos que dar un cuarto intermedio de 48 horas hasta tener una respuesta favorable, que es la que estamos esperando”, expresó un chofer identificado como Sergio Cueli (Maximiliano Luna)

En ese sentido reveló que se trató levantar el DNU para “volver a trabajar a partir del 1 de mayo”, y “a su vez nos van a dar la asistencia por empresa a partir de este mes”. “Están viendo las formas de cómo nos van a entregar ese dinero para cada empresa, la asistencia va a ser primero para los empleados con el Repro 3 de 18 mil pesos y a su vez una asistencia general para las empresas”, detalló.

No obstante, advirtió que si el Poder Ejecutivo no cumple con lo planteado, volverán a manifestarse en los próximos días: “Si no llegamos a un acuerdo las medidas serán más intensivas y en el plazo de 72 hroas volveremos a las calles”.

Según informaron, la medida involucró a unos 300 choferes de 14 empresas en los distintos puntos del país, sin contar a los guías turísticos, los coordinadores y demás participantes activos del mercado del turismo.

