Caso Ciccone: Boudou pidió seguir en prisión domiciliaria y la Fiscalía que vuelva a la cárcel

Boudou en una de las audiencias del juicio Ciccone

Hoy comenzó la cuenta regresiva para que se resuelva si el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, vuelve o no a la cárcel. Esta mañana se realizó una audiencia en la que la defensa del ex funcionario pidió seguir en prisión domiciliaria para cumplir su condena de cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone, mientras que el fiscal federal Marcelo Colombo reclamó que regrese a la cárcel.

Fue durante una audiencia virtual que presidió Ricardo Basílico, juez federal a cargo de ejecutar la condena de Boudou. El ex vicepresidente cerró la audiencia -que no fue pública porque hay involucrados menores de edad- en la que agradeció que lo hayan citado para participar. El magistrado ahora tiene cinco días hábiles para resolver.

Boudou está en prisión domiciliaria desde abril del año pasado cuando se la otorgó el juez Daniel Obligado porque, según consideró, en la situación de pandemia por el coronavirus, lo mejor para los dos hijos menores era contar con la presencia del padre ya que solo tenían a su madre por las restricciones para que viajen otros integrantes de la familia de la mujer que viven en México. También explicó que la condena no estaba firme porque todavía quedaba la instancia de la Corte Suprema.

El ex vicepresidente fue condenado en agosto de 2018 por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone en el que fue encontrado culpable de comprar a través de una tercera persona, el contado Alejandro Vandenbroele, esa empresa calcográfica, la más importante del país. También fueron condenados Vandenbroele, el empresario Nicolás Ciccone y José María Nuñez Carmona, socio y amigo de Boudou.

En diciembre pasado la Corte Suprema confirmó la condena y así quedó firme. Con esa decisión el juez Obligado revocó la domiciliaria. Además explicó que las restricciones sanitarias por el coronavirus se habían levantado. Con eso, la Fiscalía pidió que vuelva a prisión.

Tribunales de Comodoro Py vacíos (Foto: Franco Fafasuli)

La defensa apeló a Casación y este tribunal, con la intervención de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángel Ledesma, resolvió hace dos semanas que el fallo que ordenó su regreso a prisión no estaba bien fundado y que se debía dictar uno nuevo. Con eso el juez Basílico citó a la audiencia.

Tanto la defensa de Boudou -hoy representado por el abogado Alejandro Rúa- como la Asesoría Tutelar de menores, que en el caso representa a los dos hijos del ex vicepresidente, pidieron que Boudou siga en prisión domiciliaria. La defensa destacó que el ex funcionario está cerca de comenzar a acceder a las salidas de prisión. Boudou tuvo un descuento de 10 meses de su condena por la ley de estímulo educativo por los cursos que hizo en la cárcel.

También señaló la defensa que su presencia en la casa es fundamental en el desarrollo de sus hijos y que la Cámara de Casación dictó una resolución para que se contemple la salida de prisión, en el contexto de pandemia por el coronavirus, de quienes están cerca de cumplir su condena. La Asesoría Tutelar también destacó la importancia para los menores de crecer junto a su padre.

Por su parte, el fiscal Colombo pidió que regrese a prisión en virtud que tiene la condena firme y que los hijos están al cuidado de su madre. A partir de hoy, según establece la ley, el juez Basílico tiene cinco días hábiles para resolver si Boudou sigue en prisión domiciliaria o regresa a la cárcel a terminar de cumplir su condena. Cualquier decisión que tome puede ser apelada a la Cámara de Casación.

