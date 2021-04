El día que Cristina Kirchner acusó a los jueces que la sobreseyeron hoy: “Ustedes contibuyeron a que el Gobierno de Macri ganara las elecciones”

Cristina Kirchner sobre los jueces: "Ustedes son los responsables de lo que pasa"

Este martes, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa por el dólar futuro por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Los jueces entendieron que debía cerrarse la investigación luego de la pericia que hicieron los analistas de la Corte Suprema, en la que afirmaron que no había existido perjuicio para el Estado, según lo demostraron los balances del 2015 y 2016 del Banco Central. Además, aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables.

Sin embargo, hace poco más de un mes, la ex presidenta había declarado por esa misma causa, durante 48 minutos y vía Zoom, desde su despacho en la Cámara de Senadores de la Nación. Allí increpó a los jueces que hoy la sobreseyeron, al acusarlos de contribuir a que Mauricio Macri se impusiera en las elecciones presidenciales de 2015 y al hacerlos responsables de la situación económica que recibió el actual Gobierno.

“Hicieron una devaluación no me acuerdo si del 40% o 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el poder judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina”, apuntó Cristina Kirchner el 4 de marzo pasado.

Cristina Kirchner: "Esta causa de dólar futuro es un ‘leading case’, no solamente en materia de lawfare, sino también en intromisión y manipulación del poder judicial"

“No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones, y volvieron al FMI, lo trajeron de vuelta, con 44 mil millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri, y ni así pudieron; hoy debemos 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente”, insistió la titular del Senado, sobre la crisis económica.

Asimismo, en otro tramo de su exposición ante el tribunal que hoy dictó su sobreseimiento, se refirió al lawfare, del cual se proclamó víctima: “Todas estas cuestiones que parecen menores y que no lo son realmente van abonando el camino de lo que hemos decidido en esta causa de dólar futuro denominarla como un ‘leading case’, no solamente en materia de lawfare, al que luego me voy a referir, sino también en intromisión y manipulación del poder judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

“El lawfare, como todos sabemos, no todos pero por lo menos los que lo sufrimos sí, es esta corriente regional que a través de los poderes judiciales de los distintos países ha estigmatizado a los movimientos populares y a los dirigentes. Y que los persiguen, ya no era necesario encarcelarlos como le pasó a Yrigoyen en el año 30. Porque, si me permite una digresión, señor Presidente, hay toda una cuestión de que las causas de corrupción solamente atañen al peronismo. Bueno, lamento informar que el primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado no fue Juan Domingo Perón, que tuvo que huir del país tras ser derrocado. Fue Hipólito Yrigoyen”, agregó la vicepresidenta.

El 4 de marzo pasado, Cristina Kirchner declaró en una audiencia en la causa por dólar futuro

La causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

A criterio del juez Claudio Bonadio, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. En mayo de 2016, Bonadio procesó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof –en su rol de ministro de Economía– y a los entonces responsables del Banco Central. En ese fallo aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos: la cifra exacta es $77.325.739.338,60. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.

Finalmente, hoy se dictó el sobreseimiento para Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán. Casación también dispuso remitir las actuaciones al Tribunal Oral para cesar las medidas cautelares.

