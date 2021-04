Coronavirus: intendentes oficialistas de la provincia de Buenos Aires piden más restricciones, pero por ahora no habrá anuncios

(Aglaplata)

“La situación es compleja; tenemos multiplicación exponencial de casos, los servicios de salud muy estresados y estamos trabajando el sistema de derivaciones”, describen desde la gobernación bonaerense. Cerca de Axel Kicillof aclaran que por ahora no habrá nuevos anuncios . Este martes, el jefe de Gabinete Carlos Bianco y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, brindarán una conferencia de prensa en la que harán un repaso de la situación epidemiológica que, como se sabe, no es la esperada. Por eso, en este contexto, algunos intendente del Frente de Todos salieron a pedir mayores restricciones aclarando que acompañarán lo que defina la gestión provincial y nacional.

En La Plata deslizan que a veces es mejor que el pragmatismo “venga de abajo”, es decir que sean los intendentes quienes reclamen. Por eso, algunos dirigentes del oficialismo ya salieron a pedir desde la suspensión de clases presenciales a medidas más duras en la habilitación de actividades.

Sanitariamente, los casos siguen encendiendo las alarmas en la provincia con mayor población del país. Este lunes se registraron 9.535 casos. Una semana atrás, el número alcanzado había sido de 6.243 . En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró este lunes 3.358 casos: la cifra más alta de contagios desde que empezó la pandemia. La ocupación de camas de terapia intensiva está al límite en la Provincia. En algunos municipios se acerca al 100% de camas ocupadas y los pacientes ya son derivados a otras localidades.

El intendente de Castelli Francisco Echarren y el gobernador Kicillof

“ Suspendimos clases cuando teníamos pocos casos y ahora que están colapsando los hospitales no podemos no hacer nada. Hay que tener coraje y no permitir que se movilicen 8 millones de personas por día en las escuelas. Eso va a hacer que la circulación sea imparable con contagios y caos”, pidió el intendente de Castelli, Francisco Echarren (Frente de Todos).

No fue el único. Los jefes comunales de los distritos de la costa atlántica enrolados en el peronismo también aunaron voluntades para alertar por la situación de la segunda ola de coronavirus.

Con una nota firmada por los intendentes Cristian Cardozo (La Costa), Sebastián Ianuantoni (General Alvarado), Enrique Dichiara (Monte Hermoso), Hernán Yzurieta (Punta Indio), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Jorge Paredi (Mar Chiquita), se describe que “a pesar de tomar medidas sanitarias y de prevención con el fin de mitigar la transmisión del virus y continuar con la campaña de vacunación, nos encontramos ante una situación sanitaria particularmente crítica”.

Los intendentes también sostienen que “apoyarán todas las medidas preventivas que tomen los gobiernos Nacional y Provincial”.

Hasta este martes no habrá anuncios nuevos en la esfera provincial a nivel macro. Esta semana la administración de Kicillof analizará si las medidas restrictivas que se pusieron en marcha la semana pasada surtieron algún tipo de efecto o no.

El ala sanitaria del gobierno bonaerense le pone sobre la mesa a Kicillof un escenario muy sensible. En distintas declaraciones tanto el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan; el viceministro, Nicolás Kreplak y el titular del IOMA Homero Giles sugirieron que hay que ir por más.

Los gremios docentes bonaerenses también están a la espera de definiciones. Aunque con miradas internas diferentes, el Frente de Unidad Gremial Docente que nuclea a Suteba, FEB, Sadop, Udocba y AMET pidió una reunión con la Directora General de Cultura y Educación bonaernese, Agustina Vila, para evaluar si se sigue con la presencialidad docente o no. Algunos gremios como Udocba o FEB pidieron volver a la virtualidad durante algunas semanas hasta que baje el ritmo de contagios. Por el momento la presencialidad sigue.

Sin embargo, con el decreto firmado por el Gobernador el último sábado, se faculta a la propia a Vila a suspender la presencialidad en los distritos de alto riesgo epidemiológico . Hoy esa instancia impactaría en todo el AMBA que se encuentra en fase 3.

